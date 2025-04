Misano Grand Prix Truck: TEST DRIVE CON 14 CAMION E LA PRIMA PUNTATA DI FORMULA TRUCK

Il 17 e 18 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli va in scena l’attesa festa del camion, in concomitanza con il primo weekend di gare dell’ETRC 2025. evenT ancora una volta organizza e gestisce i test drive che permetteranno agli appassionati di provare i camion più nuovi. Il racconto del weekend romagnolo nella prima puntata stagionale di Formula Truck, in onda sul canale 68 DTT il 29 maggio.

Quello che un tempo era conosciuto come weekend del camionista è oggi un appuntamento imperdibile non solo per i trasportatori, ma anche per tutti gli appassionati di camion. Nel 2024 a Misano Adriatico sono state registrate quasi 40.000 presenze. E quest’anno se ne aspettano ancora di più, vista anche la mole degli eventi in programma, nel weekend del 17 e 18 maggio, al Misano World Circuit Marco Simoncelli: dalle prime quattro gare del Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC), il campionato europeo dei truck da competizione, ai test drive; dalla grande area espositiva al raduno dei camion decorati che lo scorso anno ha sfiorato i 300 veicoli.

I test drive con ben 14 camion all’avanguardia

Anche quest’anno, evenT conferma il suo ruolo centrale nel contesto del Misano Grand Prix Truck. I media partner Vado e Torno e Trasportare Oggi in Europa organizzano ancora una volta gli attesi test drive e chi è in possesso di una patente C (Europea) potrà provare in anteprima gli ultimi modelli, anche elettrici, sia in pista sia su strada. Test drive che si potranno prenotare al nostro stand dalla mattina di sabato 17 maggio, con tanti slot a disposizione con l’intento di battere il record di 400 prove nei due giorni.

Record a portata di mano, vista la presenza di ben sette Case: quasi l’intero arco dei costruttori presenti in Italia, con i camion più all’avanguardia della gamma e ancora sconosciuti ai più. Un impegno importante, un attestato di fiducia e un riconoscimento al lavoro svolto da evenT negli ultimi anni. Si potranno provare gli ultimi modelli di DAF Trucks Italy, Ford Trucks Italia, IVECO, MAN Truck & Bus Italia S.p.A., Mercedes-Benz Trucks-Daimler Truck ItaliaRenault Trucks Italia e Volvo Trucks Italia. Veicoli diesel, a gas naturale ed elettrici, a riprova di una transizione energetica che è già in atto anche nel mondo truck e che i partecipanti ai test drive potranno toccare con mano.

Al via la nuova stagione di Formula Truck

I diversi eventi previsti nel corso della due giorni misanese saranno quindi raccontati da evenT nel collaudato format televisivo di Formula Truck, trasmissione condotta da Luca Barassi e Fabrizio Dalle Nogare che inaugura proprio a Misano la sua nuova stagione. Giovedì 29 maggio alle ore 20 sul canale 68 del digitale terrestre e sui canali web e social di evenT, Trasportare Oggi in Europa e Vado e Torno, andrà in onda la puntata speciale che ripercorrerà la manifestazione.