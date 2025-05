Misano. Incidente sull’A14, un uomo viene travolto da un TIR e perde la vita.

Un gravissimo incidente è avvenuto ieri intorno alle 18:30 sull’autostrada A14, nel tratto tra Riccione e Cattolica, all’altezza dell’autodromo di Misano. Un uomo di 48 anni, residente a Cattolica, è stato investito mortalmente da un camion mentre camminava lungo la corsia d’emergenza. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva parcheggiato la sua auto, una DS4, in una piazzola di sosta lungo l’autostrada e, una volta sceso, aveva iniziato a camminare lungo la corsia d’emergenza. Improvvisamente è stato travolto da un camion che procedeva in direzione sud. Il conducente del mezzo pesante ha riferito agli agenti della polizia stradale di aver visto l’uomo in mezzo alla strada senza riuscire a evitare l’impatto. Le autorità stanno ascoltando alcuni testimoni e al momento non escludono alcuna ipotesi; la dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

L’incidente ha causato lunghe code in autostrada. Il tratto interessato è stato chiuso, e per oltre mezz’ora il traffico in direzione sud è rimasto bloccato. Successivamente, gli agenti della polizia stradale hanno deviato i veicoli diretti verso Ancona sull’altra carreggiata. Solo dopo alcune ore la situazione sulla A14 è tornata alla normalità.