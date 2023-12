Misano. IT-ALERT: MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE ALLE 12:00 I TELEFONI SQUILLERANNO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLASSO DELLA DIGA DEL CONCA

Misano Adriatico, 18 dicembre 2023 – Nella giornata di mercoledì 20 dicembre il territorio di Misano Adriatico sarà interessato da una simulazione nell’ambito della sperimentazione di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.

L’attività ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall’altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato.

Il comune di Misano Adriatico, in particolare, sarà interessato dalla simulazione del collasso di una grande diga. La popolazione riceverà un messaggio di testo, intorno alle ore 12:00, che informa della simulazione in atto.

I comuni interessati dall’esercitazione saranno Misano Adriatico, San Giovanni Marignano e Cattolica, in quanto posti a valle della diga del Conca, ma il messaggio IT-Alert potrebbe arrivare a telefoni presenti anche in un’area limitrofa più vasta.

Il personale della Protezione Civile di Misano Adriatico e dei comuni limitrofi, insieme all’agenzia regionale, sarà impegnato nel monitoraggio per verificare il corretto arrivo del messaggio ai cellulari presenti nella zona interessata dall’evento simulato.

In tema prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio, il comune di Misano Adriatico ha recentemente approvato il nuovo Piano di Protezione Civile. Il documento include dati di sintesi che forniscono una panoramica generale del Piano, un inquadramento dettagliato del territorio di Misano Adriatico, l’individuazione dei rischi specifici per la zona e la definizione degli scenari di emergenza, il modello d’intervento previsto per fronteggiare le diverse situazioni di rischio. Sono contenute, inoltre, le procedure operative standardizzate per garantire una risposta efficace e tempestiva e le modalità di comunicazione e informazione alla popolazione.

Con l’adozione di questo strumento, il Comune di Misano Adriatico si è dotato di una guida operativa aggiornata e conforme alle più recenti direttive regionali e nazionali.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico