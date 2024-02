MISANO. L’EQUIPAGGIO MISANESE ‘LE DUO RUMAGNOL’ AL RALLY UMANITARIO 4L THROPHY

Misano Adriatico, 13 febbraio 2024 – Ci sarà anche un equipaggio di Misano Adriatico alla partenza della 27esima edizione del 4L Throphy, il rally umanitario più grande d’Europa. Il team “Le Duo Rumagnôl”, composto da Miriam Urbinati e Andrea Piccioni nelle rispettive vesti di pilota e copilota, è partito ieri da Misano Adriatico per percorrere 8.000 a bordo di una R4 storica. I due giovani ragazzi attraverseranno Italia, Francia e Spagna in meno di una settimana per arrivare nel deserto del Marocco, dove incontreranno i bambini dell’associazione Enfants du désert per donare loro materiale scolastico, sportivo e sanitario portato dall’Italia.

A questa competizione possono partecipare solo vetture Quatrelle (modo in cui i francesi si riferiscono alla Renault 4) guidate da giovani tra i 18 e i 28 anni provenienti da tutta Europa.

La partenza ufficiale delle 1.715 vetture partecipanti avverrà da Biarritz il 15 febbraio. Al seguito ci saranno team di medici e meccanici che assisteranno gli equipaggi durante tutto il percorso insieme a fotografi e giornalisti che trasmetteranno la gara in diretta sul sito ufficiale e servizi su tv nazionali.

“Rispetto a qualsiasi tipo di progetto o missione umanitaria 4L Trophy incarna un’esperienza di vita – commentano i due ragazzi -. In quanto giovani appartenenti alla gen Z ci sentiamo in dovere di sensibilizzare e motivare i nostri coetanei ad intraprendere iniziative come questa che possano contribuire ad aiutare realtà meno fortunate, diventando una fonte di ispirazione. Documentando a 360 gradi questo nostro viaggio ci piacerebbe dimostrare come il volontariato possa essere interpretato sotto un’ottica diversa che mira ad abbracciare uno stile di vita e un impegno sociale che va oltre la semplice donazione da remoto. Organizzare questo progetto significa dedicare il nostro tempo agli altri, testare i nostri limiti, metterci alla prova per il raggiungimento di un obiettivo che va oltre la gratificazione personale”.

Per augurare buon viaggio all’equipaggio e ringraziare i numerosi sponsor che, in aggiunta alle iniziative di beneficenza, hanno contribuito a finanziare il progetto, domenica pomeriggio è stata organizzata una cerimonia di partenza con brindisi e taglio del nastro. Il sindaco Fabrizio Piccioni ha portato il saluto e il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di Misano Adriatico, che ha patrocinato l’iniziativa.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico