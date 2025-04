Misano Monte: al via l’ampliamento della sala polivalente

Misano Adriatico, 10 aprile 2025 – Sono partiti i lavori per l’ampliamento della sala polivalente di Misano monte, situata in Viale E. De Nicola.

L’intervento prevede la realizzazione di una saletta integrativa adiacente all’edificio principale e di un nuovo manufatto prefabbricato in legno da utilizzare come ripostiglio. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del quartiere di Misano Monte, che necessita di maggiori spazi per le proprie attività.

Le numerose sale polivalenti di quartiere presenti a Misano svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, promuovendo l’aggregazione, la partecipazione e lo sviluppo di attività culturali, ricreative e di supporto per i residenti di tutte le età.

