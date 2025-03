Misano Monte: Cinema all’aperto chiude l’estate con il docufilm su Marco Simoncelli

Il Comitato di Misano Monte è lieto di annunciare l’ultimo appuntamento della stagione estiva con il suo Cinema all’Aperto. La serata conclusiva vedrà la proiezione del docufilm “SIC”, dedicato al grande campione Marco Simoncelli, che ancora oggi emoziona e ispira con il suo ricordo. Una delle frasi più celebri di Simoncelli, “Mi piacerebbe essere ricordato come uno che in gara sapeva emozionare”, risuonerà nel cuore di tutti i partecipanti durante questo evento speciale.

La proiezione avrà luogo il 2 settembre alle ore 21:00 presso il suggestivo Campo degli Ulivi, situato dietro la Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo a Misano Monte. L’ingresso è aperto a tutti, e gli organizzatori invitano il pubblico a portare con sé un plaid o una coperta per godersi la serata sotto le stelle. Saranno disponibili anche sedie per le persone anziane o fragili.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Misano Adriatico e alla generosità degli sponsor locali, tra cui Rivierabanca, Savoretti Assicurazioni e Futurtenda. Un ringraziamento speciale va a Sky per aver concesso i diritti gratuiti per la proiezione del docufilm e alla Zona Pastorale di Misano per l’ospitalità.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus 58, un gesto che onora la memoria del campione scomparso e sostiene le iniziative benefiche della fondazione. Non mancate a questa occasione unica di celebrare la vita e il lascito di uno dei più amati sportivi italiani.