Misano on Ice – A lezione di educazione fisica sui pattini

A lezione di educazione fisica sui pattini. Nella giornata di ieri, lunedì 16 dicembre, ha preso ufficialmente avvio il nuovo progetto che coinvolge gli studenti delle scuole medie di Misano Adriatico e Tut2 Srl, che cura l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio fiore all’occhiello della programmazione di “Misano on Ice”, in piazza della Repubblica. Grazie ad una apposita convenzione frutto di una collaborazione con l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica, è stato possibile dare avvio ad un percorso di educazione fisica diversificato, offrendo la possibilità ai piccoli studenti di unire divertimento, apprendimento e una corretta educazione al movimento svolgendo attività di pattinaggio in piazza della Repubblica. Il percorso proseguirà per tutta la settimana fino all’inizio della prossima. “E’ un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito e rispetto al quale abbiamo trovato una sponda nell’amministrazione comunale di Misano – dice Stefano Burotti, responsabile di Tut2 Srl -. Ringraziamo la Giunta comunale e lo staff del Comune, insieme alla dirigenza scolastica, per avere dato concretezza alla proposta che amplia l’offerta a disposizione degli studenti e offre canali alternativi per lo svolgimento dell’educazione fisica”. Il tutto è abbinato all’attivazione di speciali pacchetti e convenzioni dedicate alle famiglie che, durante il periodo delle festività, vorranno usufruire della pista di pattinaggio misanese, così come delle fidelity card con a disposizione 10 ingressi ad una tariffa scontata. A Misano Adriatico si pattina tutti i giorni, fino all’Epifania, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 22:30.