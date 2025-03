Misano on Ice: Domenica festa con Babbo Natale

Misano Adriatico, 11 dicembre 2024 – A Misano Adriatico è in arrivo un altro weekend per immergersi nella magica atmosfera natalizia. Domenica 15 dicembre l’appuntamento è ancora in Piazza della Repubblica, dove sorge la grande pista di pattinaggio aperta tutti i giorni fino all’Epifania.

L’inaugurazione della pista, attrazione principale del calendario “Misano on Ice”, ha visto sabato scorso la partecipazione di tante famiglie.

Domenica, dalle 15:00, si farà festa con Babbo Natale. Gli artisti di strada Veronica Severini e Marco Pasquinoni in “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” e il Teatro Moro in “Airship” incanteranno grandi e bambini. Ci sarà il mercatino natalizio e i Comitati Cittadini offriranno la merenda a tutti i presenti.

Proseguono anche gli eventi nelle frazioni. A Misano Cella sabato pomeriggio ci sarà la consegna dei panettoni agli ultraottantenni della frazione. A Misano Monte, dalle 16:00, presso il centro di quartiere ci sarà il laboratorio per bambini “Biscottiamo insieme”, mentre domenica alle 12:30 si terrà il pranzo comunitario nel tendone parrocchiale.

A Villaggio Argentina proseguono le tombole serali in programma tutti i giorni alle 21:00 e sabato 14 dicembre alle 15:00 ce ne sarà una gratuita per tutti i bambini.

Tombola conviviale in programma anche a Scacciano, sabato sera alle 20:30 nel centro di quartiere, mentre a Santamonica ci sarà la cena natalizia con scambio degli auguri.

SI PATTINA TUTTI GIORNI FINO AL 6 GENNAIO

La pista di pattinaggio in piazza della Repubblica, realizzata da Dits Italia Srl con il supporto di Conad Rio Agina, è aperta tutti i giorni fino all’Epifania nei seguenti orari: dalle 15:00 alle 19.30 nei giorni feriali; nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 20:00 e dal 20 dicembre l’apertura si protrarrà fino alle 22:30.

DOVE AMMIRARE I PRESEPI ARTISTICI

Sono quattro i presepi artisti presenti sul territorio di Misano: il presepe a Belvedere con statue a grandezza naturale nel parco di piazzale De Chirico, il presepe meccanico di Ferdinando Righetti (presso il giardino di via Boito 7, vicino all’asilo Nido di Misano, dall’1 dicembre al 20 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00), la mostra di presepi artistici a cura di Anna Maria Tacchi (saletta in Via Scacciano 57/A fino al 6 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00) e il presepe meccanico di Walter Meluzzi a Scacciano (ex scuola materna, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dalle 15:30 alle 19:00).

Comune di Misano Adriatico