MISANO. OTTENUTO UN FINANZIAMENTO DI 500.000 EURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLABILE DI VIA GROTTA

Misano Adriatico, 18 novembre 2023 – L’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha candidato e ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione del percorso ciclopedonale di Via Grotta, nel tratto compreso tra la nuova rotatoria sulla statale 16 e Via 1° Maggio a Villaggio Argentina.

L’opera, il cui importo complessivo ammonta a 700.000 euro di cui 500.000 finanziati dalla Regione Emilia – Romagna, consentirà di mettere un altro importante tassello nel progetto complessivo di connessione dell’entroterra alla zona mare attraverso percorsi ciclopedonali, consentendo di soddisfare una necessità sentita da tempo, quella di collegare in maniera sicura il centro abitato di “Villaggio Argentina” alla zona a mare, al polo scolastico e al centro.

“Non solo – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – consentirà anche completare il collegamento alla Riccione – Tavoleto, che sarà a breve appaltata, nell’ambito di un più generale sistema che punta a mettere a rete le piste ciclabili per realizzare un collegamento tra l’entroterra, la zona mare ed il polo scolastico e sportivo. Questo è un ulteriore step del progetto complessivo, al quale mancano ancora un paio di tasselli per arrivare ad avere una ciclopedonalità completa”.

Il progetto prevede la realizzazione un percorso ciclopedonale di circa 750 metri su sede propria e a doppio senso di marcia, sul lato “Riccione” della via Grotta. Contestualmente sono previsti un tombinamento del fosso e la realizzazione di una rete di fognatura bianca di raccolta dell’acqua piovana, sempre lato Riccione.

