Misano. Primo podio per Edoardo Savino e il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA in PreMoto3

Primo weekend di gara della stagione e primo podio per il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA, nato dalla collaborazione tra la struttura guidata da Massimo Roccoli e Alex De Angelis e la squadra campione del mondo in carica in Moto3.

A Misano World Circuit, nel primo round del Campionato Italiano Velocità 2024, il giovane pilota Edorardo Savino ha centrato il 3° posto in gara 2 della classe PreMoto3, dopo un weekend di grande lavoro che lo aveva visto strappare la seconda posizione in qualifica. Dopo la squalifica in gara 1 a causa di un’irregolarità tecnica, il giovane portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA si è riscattato nella seconda gara del weekend, che lo ha visto in lotta per il podio per tutta la gara e risalire dalla quinta alla terza posizione ad un giro dalla fine.

Per il Team Roc’n’DeA è stato un weekend di esordio anche nella classe Supersport300, affrontata con i due rookie Marco Truoiolo e Umberto Chiarena.

Per entrambi è stato un debutto tutto sommato positivo, che lascia intravvedere ottimi margini di miglioramento. Truoiolo, dopo aver fatto segnare il 10° tempo in qualifica, ha confermato il piazzamento in gara 1, mentre in gara 2 ha pagato una innocua caduta, che gli è costata la perdita di qualche posizione (14° il piazzamento finale).

Chiarena, scattato dalla quindicesima casella in griglia, in Gara 1si è ritrovato a battagliare per la zona punti, confermando il 15° posto, mentre in Gara 2 è riuscito a guadagnare qualche posizione, chiudendo 11°.

Da Misano scattava anche la Yamaha R7 Cup che ha segnato il ritorno con i colori del Tam Roc’n’DeA di Ioannis Peristeras e l’esordio di Samuele Cinanni. Il pilota greco si è dimostrato veloce sin dalle prove libere e dalla Q1, terminata al 2° posto. Qualche difficoltà in più nella Q2, completata con il 5° posto complessivo. In gara 1, anche a causa di un problema tecnico, non è riuscito ad aggredire le prime posizioni, chiudendo 8°. Gara 2 si è conclusa prima del tempo a causa di un contatto con un pilota finito a terra. Gara 2 terminata sull’asfalto anche per Samuele Cinanni, a causa di un highside in curva 3. In Gara1 Cinanni ha pagato la tensione dell’esordio, chiudendo in trentesima posizione.

Prossimo appuntamento, per i piloti del Team Roc’n’DeA, in programma a Vallelunga il 25 e 26 maggio. Prima, il secondo weekend di maggio, toccherà ai piloti della YamahaR3 Cup, che romperanno il ghiaccio al Mugello.

Edoardo Savino (n. 31): “Il weekend è andato bene. Abbiamo lavorato sodo sin dal giovedì, risolvendo alcuni problemi e facendoci trovare pronti per la qualifica. In Gara 1 sono arrivato un po’ impreparato sui sorpassi, cosa che mi ha fatto perdere un po’ di tempo. Insieme al team e ai Talenti Azzurri abbiamo lavorato su questo aspetto e in Gara 2 ho ottenuto già dei miglioramenti. È stata una gara combattuta, all’ultimo giro ho messo tutto quel che avevo per sorpassare chi mi stava davanti e passare da quinto a terzo. Poi ho tenuto duro per tenere Agostinelli dietro e sul finale ho provato a passare anche Galluto, ma non ci sono riuscito. Tutto sommato, però, è andata bene. A Vallelunga proverò a migliorare ancora”.

Marco Truoiolo (n. 48): “È stato un weekend bellissimo, nel bene e nel male. Abbiamo lavorato bene e mi sono sentito a mio agio sulla moto. C’è ancora da lavorare per metterla a punto per queste gomme ma siamo sulla strada giusta e sono certo che, insieme al team, arriveremo presto a trovare la quadra. Per quanto riguarda le gare, mi manca ancora un po’ l’aggressività negli ultimi giri, ma anche sotto questo punto di vista siamo sulla strada giusta”

Umberto Chiarena (n. 22): “Tutto sommato è stato un weekend positivo. Poteva andare meglio dal punto di vista dei risultati, ma abbiamo capito dove bisogna lavorare per arrivare a Vallelunga pronti. Purtroppo, due brutte qualifiche, e qualche errore al primo giro, mi hanno penalizzato nelle gare. Pur avendo il passo per stare con il gruppo che si giocava la quinta posizione, non sono riuscito ad attaccarmi a quel gruppo e mi sono trovato a battagliare per la zona punti. Se si guarda il bicchiere mezzo pieno posso essere comunque contento anche di come mi sono sentito con la moto e del lavoro con tutto il team”.

Ioannis Peristeras (n. 41): “Il weekend è partito benissimo, ma nella gara del sabato abbiamo avuto un problema tecnico alla frizione e non sono stato in grado di portare a casa una buona posizione. Abbiamo risolto il problema per la gara di domenica e stava andando tutto bene ma sono entrato in contatto con un pilota che aveva appena avuto un incidente e sono finito a terra. Ringrazio il team per il grande lavoro. Dispiace per il risultato ma sono certo che sapremo rifarci a Vallelunga”.

Samuele Cinanni (n. 69): “È stato tutto sommato un bel weekend in cui ho imparato molto e ho avuto modo di fare esperienza, imparando sia dagli altri piloti, sia da Massimo e Alex, che ringrazio enormemente per tutto l’impegno che ci mettono.

Purtroppo la gara di domenica è finita in anticipo per un highside in curva 3, però abbiamo capito che siamo sulla strada giusta e che il margine di miglioramento è molto ampio. Questa era la prima gara della mia vita e ovviamente ho ancora molto da imparare. Sono, quindi, soddisfatto e sono pronto a fare ancora meglio il prossimo weekend di gara”.