Misano. Riconoscimenti e brindisi nella tradizionale cerimonia di fine anno

Misano Adriatico, 21 dicembre 2024 – A pochi giorni dal Natale si è svolta, nel tardo pomeriggio di ieri, la tradizionale Cerimonia di Fine Anno al Teatro Astra, un momento voluto dall’amministrazione comunale per tracciare il bilancio dell’azione amministrativa, fissare gli obiettivi per il nuovo anno e per premiare i cittadini che si sono distinti nel corso del 2024.

Dopo l’esibizione degli allievi del Centro Musicale Vivaldi, ha preso la parola il Sindaco Fabrizio Piccioni che ha fatto il punto sui progetti in corso e su quelli che attenderanno l’amministrazione comunale, rieletta sei mesi fa, nei prossimi anni.

“Abbiamo ancora tanto lavoro da fare – ha detto il Sindaco -, abbiamo davanti ancora cinque anni e tante idee e progetti da realizzare pensando alla Misano del 2030 e non a quella di domani. Gli amministratori devono avere lo sguardo proiettato verso il futuro altrimenti non si vedono e non si colgono le opportunità. Per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di tutta la Comunità, categorie, associazioni, comitati cittadini e tutti coloro che hanno a cuore Misano. A loro il mio ringraziamento; così come ringrazio vivamente la mia Giunta per il lavoro continuo e costante e il consiglio comunale nella sua interezza, anche chi siede in minoranza, ma contribuisce in modo leale alla discussione e alle scelte per il nostro territorio. Il 2025 sarà un anno straordinario e ricco di nuovi eventi, sono convinto che continueremo con il nostro percorso di crescita anche grazie agli eventi internazionali legati al circuito che faranno parlare di Misano in tutto il mondo”.

Durante la cerimonia, come tradizione da quando si è avviato il progetto, c’è stata la consegna della costituzione al Sindaco dei ragazzi Lorenzo Del Prete, eletto da poco come successore di Airis Seferaj.

Altro momento ricorrente è quello della premiazione degli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità del giugno scorso. Ad ottenere l’attestato nove ragazzi misanesi: Federico Dardi, Elisa Casali, Nicola Pasini, Alice Vettorazzi, Sara Righetti, Giulia Baschetti, Alice Roscio, Alicia Moroncelli e Rebecca Vannucci.

Riconoscimenti anche per gli atleti e le società di Misano che nel corso del 2024 si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale: l’Atletica Santamonica (prima classificata ai Campionati Italiani Master di società femminili), Alessia Bilancioni (Asd Pietas Julia, medaglia d’argento ai Campionati Italiani FISR Pattinaggio Artistico 2024 cat. Seniores In Line e medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Worldskate Pattinaggio Artistico 2024 Cat. Seniores In Line), Laura Pira e Mattei Giovanardi(Arte Danza Romagna, primi classificati al Campionato Italiano FIDeSM Danze Folk classe PD cat. Senior e primi classificati al Campionato Nazionale FDF-AICS Danze Folk classe Master cat. 35/44 anni Vincitori Coppa Italia FDF-AICS Danze Folk classe Master cat. 35/44 anni), Daniel Ongaro e Annamaria Casadei (Nirea Danze, campioni italiani danze folk romagnole classe A1 e unica coppia in Emilia Romagna a conquistare l’entrata in classe internazionale nelle danze caraibiche), Christian Giaconi e Annalisa Gregorini (Nirea Danze, campioni italiani danze folk romagnole classe B1), Gabriele Faitanini e Martina Romani (Nirea Danze, campioni italiani classe C 12/13 anni danze folk), Lorenzo Tonini e Alessia Lamboni (Nirea Danze, campioni italiani classe C 16/18 anni danze folk), Marco Siliquini e Arianna Bianchi (Nirea Danze, primi classificati nel circuito di Coppa Italia Cids 14/15 anni classe B2 danze folk), Valentina Guidi (campionessa europea Sporting tiro volo).

La cerimonia si è conclusa con un brindisi e lo scambio degli auguri.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico