Misano. Ritratti d’Autore: presentata la rassegna filosofica primaverile

Misano Adriatico, 29 marzo 2025 – La rassegna filosofica primaverile “Ritratti d’Autore” è pronta a partire. Da venerdì 4 aprile tre appuntamenti porteranno sul palco del Cinema Teatro Astra altrettanti illustri pensatori.

La nuova edizione fortunata kermesse filosofica misanese è stata presentata questa mattina dal sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, dalla vicesindaca Maria Elena Malpassi, dal curatore Gustavo Cecchini, alla presenza del presidente di Visit Misano Luigi Bellettini e di Tonino Bernabé e Diego Olivieri in rappresentanza dei partner Romagna Acque e Riviera Banca.

“La rassegna primaverile apre il programma degli appuntamenti filosofici che proseguiranno in estate e nel periodo autunnale – ha spiegato il sindaco Piccioni -. Quest’anno abbiamo due sponsor, Riviera Banca e Romagna Acque, che sosterranno gli eventi filosofici per tutto l’anno. Il loro supporto è fondamentale per consentirci di mantenere gli appuntamenti gratuiti, un aspetto che farà felice il pubblico affezionato a questo evento. Avremo anche l’aiuto della Regione Emilia – Romagna, che riconosce a questa rassegna l’importante spessore culturale”.

“Da oltre trent’anni – ha spiegato Cecchini – questi appuntamenti coinvolgono un gran numero di appassionati da ogni parte d’Italia, offrendo un’importante occasione di approfondimento e di confronto fecondo attorno a temi che ci coinvolgono tutti. Partiamo con l’edizione primaverile dedicata ai classici. Inizieremo il 4 aprile con Marcello Veneziani che proporrà un ritratto originale di Giacomo Leopardi. Venerdì 11 aprile arriverà a Misano una delle filosofe italiane più apprezzate, Adriana Cavarero, che traccerà un ritratto di una gigante del’900 come Hanna Arendt. Chiuderemo, venerdì 2 maggio, con Massimo Cacciari con un’altra lectio molto originale su una figura che rappresenta le inquietudini dell’uomo contemporaneo: Franz Kafka. Posso anticipare che la rassegna estiva approfondirà il mondo dei sentimenti e quella autunnale affronterà altri temi che mordono sul nostro tempo”.

“Queste rassegne, che rappresentano per Misano un fiore all’occhiello – ha aggiunto la vicesindaca e assessora alla cultura Maria Elena Malpassi -, sono state seguite nell’ultimo periodo anche da tanti giovani, un aspetto che ci ha inorgoglito. Fare cultura vuol dire anche educare le nuove generazioni a maturare una coscienza filosofica di cui c’è sempre più bisogno”.

Luigi Bellettini, presidente di Visit Misano, ha sottolineato la valenza turistica dell’evento.

“Come Fondazione – ha spiegato -collaboriamo con l’amministrazione comunale, di cui siamo il braccio operativo per tanti eventi. Dal 2021 abbiamo deciso di fare di questa rassegna un momento che potesse diventare un prodotto turistico. Tanti turisti vengono a Misano anche grazie a questo evento. Il percorso continua e speriamo che possa rafforzarsi nei prossimi anni.

Diego Olivieri di Riviera Banca, oltre a portare il saluto del presidente Caldari, ha commentato: “La cultura è un pilastro per la nostra società e l’approccio di questa rassegna è veramente interessante perché ci aiuta a capire la storia, la nostra realtà e noi stessi. Questo appuntamento va avanti da anni, segno di grande qualità”.

Sulla qualità della rassegna si è espresso anche il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè: “Quando una manifestazione si impone al di fuori dei confini regionali è per l’autorevolezza della proposta, degli ospiti e dei contenuti. È importante che le realtà che operano sul territorio sostengano iniziative come questa”.

