Misano. Una domenica a tutto sport a Misano World Circuit con gli Open Games

Attese 5.000 persone tra attività ludico motorie e gare in programma;

Alle 10:00 scatta il 13° Misano Gp Run con atleti di caratura nazionale ed internazionale;

alle 13:30 parte la gara ciclistica Elite Under 23 che vedrà al via 162 partecipanti

Misano World Circuit, 21 febbraio 2025 – Una giornata all’insegna della sana pratica sportiva e del divertimento pe tutta la famiglia: è questa l’essenza degli Open Games, la manifestazione pluridisciplinare che andrà in scena domenica 23 febbraio a Misano World Circuit, organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico.

Sono attese circa 5.000 persone tra appuntamenti agonistici e attività non competitive.

Si comincerà di buonora: dalle 8:30 alle 9:30 la pista sarà a disposizione di tutti per attività ludico motorie: una pattinata non competitiva a cura del Freestyle Riccione, una passeggiata con i monopattini sportivi organizzata da Foot Bike Sport, una pedalata per bimbi e famiglie gestita dall’Asd Valle del Conca Nordic Walking e Mountain Bike e una camminata con partenza libera, a cura dell’ASD Team Misano.

Alle 10:00, sempre in pista, scatterà il 13° Misano GP Run, gara podistica internazionale sulla distanza di 10 km, riconosciuta dalla Fidal, organizzata dall’Asd Tem Misano. Le iscrizioni hanno fatto registrare il sold out, con il raggiungimento del limite massimo fissato a 1.000 partecipanti. Tra questi, una trentina di atleti di livello nazionale ed internazionale. Uno dei favoriti per la vittoria è Egide Ntakarutimana della società Casone Noceto, mezzofondista della Nazionale burundese che alle Olimpiadi di Parigi ha gareggiato nei 5.000 metri piani. Se la giocherà con il vincitore della scorsa edizione, Ahmed Ouhda, che quest’anno si presenta ancora più agguerrito per cercare di sfilare il record della pista a Oscar Chelimo, vincitore nel 2022 col tempo di 29′ 01.

Tra le donne, gli occhi saranno puntati su Sara Nestola, allieva di Stefano Baldini, vincitrice nell’edizione 2023 e argento agli Europei Under 23, e su Anna Arnaudo, anche lei atleta di caratura nazionale.

Scatterà alle 13:30, invece, il 4° GP Misano 100, gara nazionale Elite Under 23 di ciclismo organizzata da Eurobike Riccione. L’evento, che apre la stagione delle due ruote, vedrà al via 162 partecipanti, in rappresentanza di 28 team, di cui 10 Continental e uno proveniente dalla Francia. Tra i favoriti il velocista di Riccione Lorenzo Anniballi, ma anche Samuel Quaranta, Lorenzo Capaldo, Alessio Menghini,Matteo Fiorin e Davide Foscaro.

Tante anche le attività in programma nel paddock, nei box , nell’Arena Flat Track e nei prati: dalle prove di monopattini sportivi, ai test ride gratuiti dei nuovi modelli di E-bike in e off road a cura di Tecnobike.

Nel Conca Village allestito dall’Asd Valle del Conca, ci saranno sessioni di educazione alla strada e i bambini potranno divertirsi con gincana e corsi di Mtb.

Nei box (25-27), infine, la Ginnastica Dinamica Militare Italiana farà dimostrazioni e prove libere per bambini e adulti dalle 10:30 alle 12:30 (per info e prenotazioni: Jennifer 340.2148389, oppure www.gdmi.it).

L’evento Open Games è possibile grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking e Mountain bike, Freestyle Riccione Asd, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

Misano World Circuit Marco Simoncelli