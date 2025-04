Misano World Circuit. Gran Premio Pramac dell’Emilia Romagna: da domani in pista

NELLA GIORNATA DI VENERDÌ TUTTO IL PUBBLICO POTRÀ ASSISTERE ALLE PROVE DALLE TRIBUNE COPERTE A-B-C

Misano World Circuit, 19 settembre 2024 – Si accende il semaforo verde del Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna. Dalle 9.00 le moto saranno in pista per avviare la giornata tradizionalmente dedicata alle prove libere. A due settimane dalle sfide nelle scorse gare sempre nella Motor Valley, il Marco Simoncelli offre una ghiotta opportunità ai piloti di misurarsi alla ricerca di conferme e rivincite e a ‘Pecco’ Bagnaia di festeggiare la centesima gara nella classe regina.

MALTEMPO: COSA CAMBIA PER IL PUBBLICO

Il maltempo che ha colpito le aree interne della Romagna coinvolge emotivamente tutto il mondo della MotoGP che non mancherà nel weekend di esprimere vicinanza e solidarietà.

La Provincia di Rimini fortunatamente è stata risparmiata dai fenomeni alluvionali, ma le piogge copiose rendono necessari alcuni accorgimenti per i prossimi giorni.

Partiamo da domani, venerdì 20 settembre.

Tutti i possessori di biglietti di Prato 1 e Prato 2 saranno indirizzati verso le tribune coperte A-B-C con ingresso da via Kato. Questo per tutelare i fans e le condizioni dei terreni per consentire in queste ore, nelle quali la pioggia da previsioni meteo diminuirà fino ad esaurirsi nella giornata di domani, di tornare ad una condizione accettabile.

L’opportunità è estesa anche a coloro che hanno biglietti di tribune scoperte e fino ad esaurimento posti l’impianto accoglierà tutti al coperto.

Per i parcheggi, chi viene dalla zona mare potrà usufruirne nelle zone di via Simoncelli e della zona artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santamonica.

È un piano in evoluzione e si consiglia di seguire i profili social di MW, il sito internet e la web App accessibile dal sito www.misanocircuit.com, poiché alcune indicazioni cambieranno sabato e domenica.

DOMANI GIACOMO AGOSTINI DIVENTA CITTADINO ONORARIO DI RICCIONE.

L’INGAR MOTOR FEST SI TERRÀ NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA

Domani sera Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo, riceverà dalla sindaca Daniela Angelini, la cittadinanza onoraria di Riccione. La cerimonia avverrà alle 19 nella sala del Consiglio comunale e sarà aperta a tutta la cittadinanza e a tutti gli appassionati.

La cerimonia anticipa l’Ingar Motor Fest Riccione che, a causa dell’allerta rossa in Romagna e nel bolognese estesa anche per la giornata di venerdì, si svolgerà nelle sole giornate di sabato e domenica. Annullato, dunque, il talk show, previsto per domani sera, con Agostini, il comico riccionese Paolo Cevoli e monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, appassionato e utilizzatore delle due ruote.

Il programma dell’evento porterà a Riccione (viale Amerigo Vespucci, zona Luna Park), sabato e domenica, esibizioni di drifting, freestyle e trial, voli in mongolfiera (dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 22), cibo internazionale di qualità e spettacoli serali di ogni genere.

Sabato 21 settembre e domenica 22 dalle 10, prenderanno il via le esibizioni con sessioni continue, saranno aperti gli stand dello street food e dalle 18 si terranno i voli in mongolfiera. In chiusura a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e di luci.

L’ingresso all’evento è gratuito con offerta libera: parte dei proventi sarà devoluta all’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) e alla Croce Rossa italiana, sezione di Riccione.

LA TRANSITALIA A RIMINI

Da domani a domenica, in piazzale Fellini e sul Lungomare Tintori a Rimini, andrà in scena la terza edizione del Transitalia Expo, evento che affianca la decima edizione della Transitalia Marathon, in partenza da Rimini lunedì 23 settembre.

MISANO GREEN CIRCUIT

Anche al Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna sarà protagonista KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso da MWC nell’ambito del suo progetto Misano Green Circuit, dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA.

L’impianto è dotato di un sistema di qualità per la gestione sostenibile degli eventi. Inoltre, ha ottenuto l’accreditamento FIA Environmental Accreditation 3 Star. Nel 2023 il Circuito è stato premiato con il FIM Environment Trophy, il riconoscimento al circuito che nel mondo si è distinto maggiormente per le attività volte al contenimento del proprio impatto sull’ambiente.

ATTENZIONE DOMENICA GARE ANTICIPATE DI UN’ORA

Da segnalare i cambi di orari delle gare in programma domenica, anticipati tutti di un’ora: Moto3 alle 10.00, la Moto2 alle 11.15 e la MotoGP alle 13.00

PROSEGUE LA PREVENDITA BIGLIETTI

Procede bene la campagna di vendita dei biglietti per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, VENERDÌ 20 SETTEMBRE

09:00-09:35 Moto3™ Free Practice

09:50-10:30 Moto2™ Free Practice

10:45-11:30 MotoGP™ Free Practice 1

13:15-13:50 Moto3™ Practice 1

14:05-14:45 Moto2™ Practice 1

15:00-16:00 MotoGP™ Practice

