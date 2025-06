Misano World Circuit. Il comunicato sulla scomparsa Renato Botteghi, marshal all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk

Nel pomeriggio di oggi Renato Botteghi, dopo aver prestato servizio come marshal all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk, ha accusato un malore e, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e il trasferimento nel Medical Center, dove gli operatori hanno fatto di tutto per rianimarlo, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco.

Misano World Circuit e Dorna WSBK Organization, società organizzatrice del campionato, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

“Il ruolo dei marshal – sottolineano Misano World Circuit e Dorna – è fondamentale per lo svolgimento in piena sicurezza degli eventi motoristici. Siamo grati per il lavoro che svolgono e siamo profondamente addolorati per questa perdita che arriva al termine di un weekend che si è svolto al meglio, anche grazie al loro prezioso contributo”.

Anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’Assessora al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, presente oggi a Misano, si uniscono al cordoglio: “Siamo vicini alla famiglia di Roberto Botteghi, a cui ci stringiamo anche a nome di tutta la comunità regionale, per la grave perdita”.

Renato Botteghi aveva 65 anni ed era residente a Santarcangelo.

