Misano World Circuit. MOTOGP™ RIDERS’ PARADE: la parata dei piloti nel cuore di Rimini aprirà mercoledì il calendario The Riders’ Land Experience

Misano World Circuit, 12 settembre 2024 – Sulla scia dello straordinario risultato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, col nuovo record di 163.558 spettatori centrato al ventesimo appuntamento consecutivo, la Rider’s Land si prepara ad accogliere tra poco più di una settimana il Gran Premio dell’Emilia–Romagna.

Al successo dello scorso fine settimana hanno contribuito in maniera determinante anche gli eventi ‘fuori circuito’ che hanno dato vita al palinsesto di The Riders’ Land Experience. Anche la prossima settimana il contributo del territorio sarà fondamentale per introdurre allo spettacolo della pista.

A proiettare appassionati e non solo al weekend, sarà, mercoledì 18 settembre, la MotoGP™ Riders’ Parade, pre-event che ufficiale della MotoGP™organizzato da Dorna in collaborazione con i promotori del Gran Premio e il Comune di Rimini. L’evento celebrerà i team e i piloti della Motor Valley e della Riders’ Land con una parata che attraverserà il cuore della città e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport 24.

La partenza avverrà dalla Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio e, attraversando Corso d’Augusto, i piloti arriveranno al Teatro Galli, in piazza Cavour, dove sarà possibile ammirare le show bike MotoGP™ e i tifosi potranno incontrare e chiedere autografi ai loro beniamini.

Saranno presenti i piloti MotoGP™ Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing), insieme agli alfieri del SIC58 Squadra Corse nel Campionato del Mondo Moto3™ Luca Lunetta e Filippo Farioli.

Al termine della parata i piloti saranno protagonisti di un talk show con i giornalisti di Sky Sport MotoGp.

Ai piloti in parata si potranno aggregare tutti gli appassionati di motociclismo in possesso di una moto, grazie al supporto del Motoclub Renzo Pasolini e gli Official Fans Club di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.

L’evento, in programma alle17:00 e sarà aperto al pubblico.

Giovedì 19 settembre, alle 11:30, è in programma un momento molto sentito a Coriano, dove l’amministrazione comunale intitolerà a Marco Simoncelli la rotonda all’incrocio tra via Marano e via Saragat. Verrà svelato un totem luminoso che rappresenta nelle sue quattro parti il campione corianese. La rotatoria è stata inoltre oggetto di un radicale intervento con una grafica che rappresenta i colori di Simoncelli e una texture realizzata dal designer romagnolo, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.

Da giovedì 19 a domenica 22 settembre Riccione attende il popolo delle due ruote con l’Ingar Motor Fest, in programma in viale Amerigo Vespucci (zona Luna Park). Quattro giornate di dimostrazioni di freestyle su moto, esibizioni di auto e camion da drift, stunt show e jeep trial, ma anche musica, street food ed esposizioni di moto, tutti i giorni dalle 16. All’interno dell’Arena Freestyle, i piloti del team Alvaro Dal Farra salteranno su rampe altissime regalando spettacolari acrobazie.

Tra gli appuntamenti imperdibili: la rievocazione della Mototemporada Romagnola giovedì 19 settembre alle 16:30; il talk condotto da Davide Bagnaresi, dedicato alla storia del motociclismo alle ore 21:00, con i campioni del mondo Pier Paolo Bianchi e i fratelli Eugenio ed Enzo Lazzarini.

Venerdì 20, l’incontro tra Paolo Cevoli, monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, e il quindici volte campione del mondo Giacomo Agostini.

Nel weekend, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, in piazzale Fellini e sul Lungomare Tintori a Rimini, andrà in scena la terza edizione del Transitalia Expo, evento che affianca la decima edizione della Transitalia Marathon, in partenza da Rimini lunedì 23 settembre.

L’Expo Outdoor del Moto Turismo Internazionale offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare ai demo ride organizzati dalle più prestigiose case motociclistiche, ma anche presentazioni, tour e dirette radio live. Sarà un’occasione unica per gli appassionati di moto per testare i modelli più recenti e innovativi sul mercato e visitare gli stand dei più grandi produttori del mondo moto.

PROSEGUE LA PREVENDITA BIGLIETTI

Procede bene la campagna di vendita dei biglietti per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com.

Misano World Circuit Marco Simoncelli