Misano World Circuit si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Tra le novità il monopattino sportivo footbike. Tornano gli Open Games

Misano World Circuit, 18 febbraio 2025 – La stagione 2025 del Misano World Circuit è pronta a partire. A segnare il via saranno, come tradizione, gli Open Games. La manifestazione multidisciplinare, organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, si terrà domenica 23 febbraio e coinvolgerà tutti gli spazi del circuito intitolato a Marco Simoncelli che, per l’occasione, si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto.

Dalle 8:30 del mattino e fino al tardo pomeriggio, sarà possibile prendere a parte a gare, attività non competitive, test ride ed assistere alle tante dimostrazioni in programma.

“Gli Open Games rappresentano una grande festa invernale dello sport – il commento dell’assessore allo sport del Comune di Misano Adriatico Filippo Valentini – in una cornice unica come quella del Misano World Circuit che, negli ultimi anni, è divenuta una struttura sempre più polifunzionale. Sarà una vetrina importante per molte delle società sportive del territorio che daranno una dimostrazione della loro attività, oltre a promuovere corretti stili di vita”.

Tra le novità di quest’anno, la possibilità di provare il monopattino muscolare ” footbike” meglio conosciuto come monopattino sportivo. In occasione del raduno nazionale dei footbiker, i partecipanti avranno la possibilità di testare queste soluzioni di mobilità sostenibile e di partecipare alla passeggiata non competitiva in pista (necessaria prenotazione: https://forms.gle/9TRUpPYxiADJ4RqM7).

L’evento Open Games è possibile grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio:Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking e Mountain bike, Freestyle Riccione Asd, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

