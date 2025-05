Modifiche temporanee alle stazioni ecologiche di Ravenna: dal 3 giugno chiude Roncalceci

Dopo la chiusura di Marina di Ravenna e quella di Mezzano si aggiunge la chiusura programmata di Roncalceci. Ampliati gli orari di San Pietro in Vincoli per ridurre i disagi. L’obiettivo dei lavori finanziati grazie al PNRR è migliorare l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità delle stazioni ecologiche.

Da martedì 3 giugno fino all’inizio di novembre la Stazione Ecologica di Roncalceci resterà temporaneamente chiusa al pubblico. Questa chiusura si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ravenna, promosso dal Gruppo Hera e finanziato con fondi PNRR, che prevede interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria su diverse stazioni ecologiche.

L’intervento a Roncalceci segue quelli già avviati presso la Stazione Ecologica di Marina di Ravenna (la cui chiusura è prevista fino alla fine di giugno) e quella di Mezzano (chiusa fino a settembre).

Per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi ai cittadini durante questo periodo, Hera ha previsto le seguenti modifiche: la Stazione Ecologica di San Pietro in Vincoli beneficerà di un orario ampliato con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00. Resteranno invariati gli orari di apertura del sabato e della domenica. Verrà inoltre potenziato il personale in servizio durante gli orari di maggiore affluenza nelle Stazioni Ecologiche limitrofe a quella di Roncalceci.

L’obiettivo di questi interventi, che interesseranno progressivamente tutte le stazioni ecologiche (ad eccezione di quella di San Pietro in Vincoli per quanto riguarda le opere strutturali previste dal PNRR), è migliorare l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture per tutti gli utenti. I lavori includono modifiche impiantistiche in linea con le normative, l’ampliamento delle capacità di stoccaggio, rifacimenti di asfalti e strutture, l’installazione di dispositivi per la regolamentazione degli accessi, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di pese a ponte, la sostituzione degli uffici di guardiania con strutture ecosostenibili e il rinnovamento della segnaletica.

Hera ricorda inoltre che gli utenti possono utilizzare tutte le stazioni ecologiche della Provincia di Ravenna. Le più vicine sono quelle di Russi e San Pietro in Vincoli.

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, dove sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.