Momenti di paura per una donna riminese caduta da una motoslitta in Val di Sole. Intervenuto il Soccorso Alpino

In Val di Sole, nella Provincia di Trento, si è svolto un intervento di soccorso a una donna di 52 anni residente a Cattolica che ha avuto un incidente con la motoslitta. L’episodio è avvenuto presso il passo del Tonale ed è stato segnalato alle autorità intorno alla mezzanotte di oggi, 28 dicembre.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la donna stava percorrendo una strada forestale in compagnia di altre persone quando è stata sbalzata dalla motoslitta. I suoi compagni sono proseguiti fino a raggiungere una zona in cui era possibile chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112, intorno alle ore 22. La donna, sebbene conscia, non era in grado di continuare autonomamente a causa dei possibili traumi subiti nell’incidente.

In seguito alla chiamata, la Centrale Unica di Trentino Emergenza e il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico hanno richiesto l’intervento della Stazione di Vermiglio, che si è recata sul posto con un quad. Date le circostanze dell’incidente e le basse temperature, è stato attivato anche l’elisoccorso che è riuscito ad atterrare poco distante con il supporto dei soccorritori a terra. Sono stati sbarcati un Tecnico di elisoccorso e un’equipe sanitaria che hanno stabilizzato la donna. Successivamente, la paziente è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero.