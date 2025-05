Monasteri Aperti 2024 in Emilia Romagna

La pastorale del Turismo e Pellegrinaggi della nostra Diocesi ha aderito, come da qualche anno avviene, all’evento promosso da APT Servizi (Azienda di Promozione turistica dell’Emilia-Romagna), in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (Commissione Regionale per il Turismo, Sport, Tempo Libero e Pellegrinaggi), denominato “Monasteri Aperti Emilia-Romagna” che si terrà nel mese di ottobre 2024.

Si tratta di un’occasione per riscoprire alcuni importanti luoghi di culto millenari (pievi, chiostri, abbazie, monasteri, cripte e musei…). Sono in programma incontri e visite guidate con monache e religiosi o con esperti in arte sacra, laboratori, escursioni e trekking, concerti di musica sacra, degustazioni di antiche ricette monastiche.

I protagonisti di questo evento sono tanti e possono essere conosciuti visitando il sito dell’evento al seguente link: https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/55-monasteriaperti2024 o semplicemente digitando “Monasteri aperti 2024” e, in particolare, le schede che riguardano la nostra diocesi:

*domenica 20 ottobre 2024 a Pennabilli: “In cammino dal Monastero all’Arte”* consultabile al link: https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/6995, in cui si potrà visitare il Monastero delle Monache Agostiniane e a seguire la visita guidata al Museo del Montefeltro

Il programma:

-ore 10.30-11.30 incontro con le monache Agostiniane e visita di alcune stanze del Monastero (presso il Monastero di Sant’Antonio, via della Rupe, 4, Pennabilli).

-Pranzo libero

-ore 14.30-15.30 visita guidata presso il Museo del Montefeltro (piazza Sant’Agostino, Pennabilli)

*domenica 27 ottobre 2024 a Maciano: “In cammino dal Monastero all’Arte”* consultabile al link: https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/6996,

Il programma:

domenica 27 ottobre 2024 a Maciano: “In cammino dal Monastero all’Arte” consultabile al link: https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/6996 con il seguente

Il programma:

-ore 10.30-11.30 visita del Monastero Servi del Paraclito (presso il Monastero Santa Maria dell’Olivo, Via Serra di Sotto, 8 Maciano).

-Pranzo libero

-ore 14.30-15.30 visita guidata presso il Museo del Montefeltro (piazza Sant’Agostino, Pennabilli)

Possibilità di partecipare anche solo alla visita ai monasteri la mattina o viceversa al museo il pomeriggio.

(Posti limitati, prenotazione obbligatoria) 0541 913791 – 0541 913750