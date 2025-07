Gli azzurri della sciabola hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma di Tbilisi nella prova a squadre. Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno piegato in finale l’Ungheria 45-37. Entusiasmante il cammino degli sciabolatori azzurri che, dopo il vittorioso esordio nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, negli ottavi hanno battuto con il risultato di 45-39 la Germania, nei quarti la Polonia 45-28, e in semifinale il Giappone 45-36.

