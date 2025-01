Monte Colombo. Mostra fotografica: TRACCE DI MEMORIA. I Carri dell’Uva in Valconca – Anni Cinquanta. Inaugurazione Sabato 6 aprile 2024 ore 17.00 – Sale polivalenti ‘Ex Asilo Don Matteo del Monte’

Mostra fotografica

TRACCE DI MEMORIA. I Carri dell’Uva in Valconca – Anni Cinquanta

Sale polivalenti ‘Ex Asilo Don Matteo del Monte’ – Monte Colombo (RN)

Inaugurazione Sabato 6 aprile 2024 ore 17.00

Vecchie e nuove immagini che raccontano tradizioni e cambiamenti sociali: dall’emancipazione femminile alle trasformazioni agricole e produttive fino ai nostri giorni.

Il Comune di Montescudo-Monte Colombo accoglie la mostra fotografica TRACCE DI MEMORIA. Oltre 50 foto sui carri allegorici che, da Monte Colombo, nel 1957, hanno partecipato alle Feste dell’Uva nelle località vicine. Protagonisti i giovani e soprattutto le ragazze locali, ambasciatrici di prodotti preziosi come l’uva e il vino. I carri non furono solo folklore e tradizione ma l’espressione di una socialità moderna e coesa e di ragazze (tutte classe 1934-‘36) già proiettate verso l’istruzione, la parità e l’indipendenza. La mostra consente uno sguardo sul processo di emancipazione della donna, preludio ai movimenti degli anni Sessanta ma anche sulle battaglie per diritti basilari come la pensione per i lavoratori della terra. La sezione dedicata all’uva, ai vigneti e alle cantine ieri e oggi, arriva alle moderne AZIENDE vinicole e agrituristiche locali condotte da una nuova generazione di preparati e appassionati vignaioli, impegnati a produrre vini di qualità tra tradizione e innovazione.

L’iniziativa – sostenuta dal Comune di Montescudo-Monte Colombo nell’ambito degli eventi del Museo diffuso, dalle Pro Loco di Montescudo e di Monte Colombo, dalla Provincia di Rimini/Uff. Politiche di genere e Pari Opportunità, con il contributo dell’Azienda Terre di Grabo e dell’Azienda Funghi delle Terre di Romagna – è promossa dall’Associazione ESSERCI APS nell’ambito del GREEN FESTIVAL MONTEFELTRO 2024 che ha per tema “NON SPRECARE. No allo spreco del cibo, delle cose, delle risorse, del tempo e della vita”.

Spiega Antonella Chiadini, ideatrice e curatrice della mostra insieme a Federica Foschi, responsabile del Museo diffuso di Montescudo-Monte Colombo: “Alcune di queste foto sono state conservate da mio padre Francesco, per molti anni gestore della grande Azienda Agricola Orlandi Contucci di Monte Colombo e altre appartengono a privati. Molti i documenti reperiti negli archivi comunali sulle campagne nazionali e le sagre dell’uva tra il 1952 e 1960. La mostra non è una somma di ricordi da rispolverare ma è il portare alla luce e preservare un patrimonio culturale identitario che rischia di andare perduto con la scomparsa degli ultimi protagonisti e testimoni. Piccole tracce che ci aiutano a interpretare il passato e diventano elemento di raccordo tra generazioni”.

La mostra sarà visitabile SOLO SU PRENOTAZIONE al cell. 3358472461. Previste visite guidate per gruppi e scolaresche.