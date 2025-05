Montefiore Conca, agricoltore travolto dal trattore: muore a 70 anni, si ipotizza un malore improvviso

Un drammatico incidente agricolo ha sconvolto la serata di martedì a Montefiore Conca, dove un agricoltore di oltre settant’anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. Il corpo dell’uomo è stato scoperto poco prima delle 21 lungo la strada provinciale 84, in via Pedrosa, accanto al mezzo ribaltato.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il trattore fuori carreggiata e si sono avvicinati per prestare aiuto. Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza del 118 e, viste le condizioni gravissime, è stato attivato anche l’elisoccorso da Bologna. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano: l’uomo era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, non si esclude che l’anziano possa essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del mezzo agricolo, che sarebbe poi uscito di strada autonomamente. L’ipotesi è ritenuta plausibile anche in considerazione dell’assenza di segni di frenata o tentativi di manovra per evitare l’incidente.

Durante tutte le fasi di intervento e messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico, mentre si procedeva alla rimozione del trattore e ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia si è rapidamente diffusa nella piccola comunità collinare del riminese, dove l’uomo era ben conosciuto per la sua lunga esperienza nel settore agricolo. Un’intera vita passata nei campi, spezzata improvvisamente in una sera qualunque, tra le strade dove aveva lavorato per decenni.