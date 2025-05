Montefiore Conca, al Teatro Malatesta una serata dedicata a legalità, economia e medicina

Un appuntamento pubblico per riflettere su tre pilastri della società contemporanea – diritto, finanza e salute – è in programma sabato 10 maggio alle ore 21 presso il Teatro Malatesta di Montefiore Conca. L’incontro, a ingresso gratuito, si intitola “Legalità, economia, medicina oggi in Italia” e vedrà sul palco tre figure di rilievo nazionale.

Il Generale della Guardia di Finanza in congedo Ludovico Fulci aprirà la serata con un’analisi dell’attuale subordinazione del diritto alle logiche economiche e finanziarie, evidenziando come l’Unione Europea abbia agito da catalizzatore in questo processo. Fulci sottolineerà l’importanza strategica di riappropriarsi della sovranità monetaria come leva per restituire ai cittadini libertà, salute e democrazia.

A seguire, il Generale dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Esposito, anch’egli in congedo, si soffermerà su uno dei nodi più delicati del nostro presente: la crisi della legalità. Il suo intervento si concentrerà sul divario sempre più evidente tra le leggi scritte e la loro effettiva applicazione, talvolta condizionata da derive ideologiche.

La serata si chiuderà con un contributo di taglio medico e pratico: il dottor Roberto Petrella, noto per il suo impegno nella prevenzione oncologica, offrirà consigli mirati sia per uomini che per donne. Dalla diagnosi precoce dei tumori alla prostata nei maschi a partire dai 30 anni, fino all’importanza del PAP test e dei controlli al seno e al collo dell’utero per le donne.

A moderare il dibattito sarà Guglielmo Bolognini, che guiderà il pubblico tra riflessioni istituzionali e indicazioni concrete, in un evento che si preannuncia denso di spunti e aperto al confronto. Un’occasione per la comunità del Montefeltro di affrontare tematiche complesse con il supporto di voci autorevoli.