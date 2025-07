Montefiore Conca come la Terra di Mezzo: arriva Rocca di Luna 2025, 32esima edizione, dal titolo “L’Uovo del Drago”. Tre giorni tra magia, leggende e creature straordinarie, nel cuore della Romagna.

Ospite speciale, l’artista/illustratore tolkieniano Ivan Cavini, autore del manifesto, con la mostra Il Crepuscolo del Fantasy

“Nel cuore incantato della Romagna, tra le mura antiche del borgo di Montefiore Conca e la maestosa rocca che veglia sui colli, sta per schiudersi l’uovo del Drago dal quale prenderanno vita sfilate, figuranti, rievocazioni storiche, performance artistiche e musicali: domenica gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio”

Il borgo di Montefiore Conca è pronto a trasformarsi nella capitale del fantasy in Romagna. Parte il conto alla rovescia per Rocca di Luna 2025, in programma il 12 e 13 luglio, con una ricca anteprima venerdì 11 luglio. Un evento unico, capace di richiamare ogni anno appassionati da tutta Italia, che torna con un’edizione spettacolare intitolata “L’Uovo del Drago”, organizzata in collaborazione con l’associazione Rapsody.

Sarà proprio la maestosa Rocca Malatestiana, immersa nella bellezza senza tempo dei colli romagnoli, a fare da scenario a due giorni di magia, leggende, visioni e incontri, tra suggestioni tolkieniane e nuove narrazioni fantastiche. “Là dove nasce la magia… potrebbe nascere un drago”: è questo il filo conduttore che guiderà visitatori e sognatori in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione.

L’edizione di quest’anno – dal titolo evocativo “L’Uovo del Drago” – si presenta come un vero omaggio all’immaginario fantasy e un richiamo potente agli amanti delle opere di Tolkien. La Rocca Malatestiana, con la sua imponenza austera e il suo fascino senza tempo, si trasformerà in una fortezza da romanzo, popolata da cavalieri, arcieri, musici e creature fantastiche, dove ogni pietra potrà sussurrare storie antiche e ogni angolo risvegliare la sensazione che, da un momento all’altro, possa davvero nascere un drago.

Rocca di Luna non è una semplice festa o una rassegna culturale: è un varco. Un invito a percorrere sentieri narrativi intrecciati di musica, arte, teatro e visioni. Un’esperienza immersiva in cui Montefiore smette di essere solo un borgo incantevole e si rivela per quello che è: una Terra di Mezzo dove il confine tra reale e fantastico si fa sempre più sottile.

Il viaggio ha inizio: l’anteprima di venerdì 11 luglio

L’edizione 2025 del festival si aprirà ufficialmente venerdì 11 luglio con un’anteprima a ingresso libero che si svolgerà interamente all’interno della suggestiva cornice della Rocca Malatestiana.

A partire dalle ore 18:30, nella corte della Rocca, si terrà il saluto inaugurale da parte del sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica, alla presenza di autorità invitate per l’occasione, tra cui il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, e il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi. Seguirà un momento conviviale con aperitivo aperto al pubblico.

Alle ore 19:00 verranno aperte al pubblico le sale interne della Rocca, dove sarà inaugurata la mostra illustrata “Il Crepuscolo del Fantasy”, a cura dell’artista Ivan Cavini, con opere ispirate alla Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien e all’universo narrativo de Le Cronache del Crepuscolo, saga letteraria firmata da Ivan Sgandurra.

Sempre nella Sala Conferenze, alle ore 19:30 sarà presentato il volume Rappresentazione della Luna dello scrittore Luca Nicoletti, che condurrà il pubblico in un percorso tra scienza e immaginario lunare.

A seguire, dalle ore 20:00, spazio alla performance di teatrodanza dell’associazione L’Arbre à Palabres, che proporrà un lavoro corale fatto di voci, movimenti e gesti in dialogo, in collaborazione con il gruppo Tocchi di Danza, che interpreterà una sequenza coreografica dal titolo Puzzle di Coreografie.

Alle ore 20:30 prenderà vita il reading poetico “L’Intesa con la Luna”, curato da Pasquale D’Alessio in collaborazione con CasaLuisa. L’incontro vedrà alternarsi poeti e artisti – tra cui Andrea Angelucci, David Aguzzi, Laura Corraducci, Massimiliano Mandorlo e altri autori – accompagnati dalle musiche all’arpa di Alice Caradente.

Contemporaneamente, nel cortile interno della Rocca, si svolgerà il laboratorio “L’intreccio delle mani, l’incontro delle parole”, un’esperienza aperta dedicata all’arte dell’intreccio e alla parola poetica.

La serata si concluderà sul terrazzo panoramico della Rocca, dove sarà possibile partecipare a una sessione pubblica di osservazione astronomica della Luna, a cura dell’Osservatorio Astronomico Copernico, con accesso libero per tutti i visitatori.

Sabato 12 luglio: nel cuore della leggenda

Il festival prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00, con l’apertura dei mercatini tematici in Piazzale 2 Giugno. Le bancarelle, dedicate all’artigianato artistico e al mondo fantasy, animeranno le vie del borgo per tutta la serata, accompagnate dalle performance artistiche di noti illustratori e spettacoli musicali itineranti. I gruppi The Dusty Reels, Iron & Violets, The Meeting of the Waters e i Musici Erranti si esibiranno lungo i percorsi del centro storico con sonorità celtiche, violini, arpe e percussioni, creando un’atmosfera incantata tra le mura medievali.

A partire dalle ore 19:00, nella Sala Conferenze della Rocca Malatestiana, allestita con la mostra “Il Crepuscolo del Fantasy”, inizierà il primo panel culturale dedicato al tema “L’uomo nella luna tra mito e letteratura”, con gli interventi di Ferruccio Cortesi e Carla Iacono Isidoro. Alle ore 21:00, seguirà il secondo incontro intitolato “Memoria e luce: le stelle in Tolkien”, a cura di Paolo Nardi e Davide Jacopo Verga. Questi momenti di approfondimento offriranno spunti di riflessione per gli appassionati di narrativa fantastica e letteratura tolkieniana.

Nel frattempo, dalle ore 18:00 alle 24:00, sarà attiva l’area gaming all’interno della corte della Rocca Malatestiana, uno spazio completamente dedicato al gioco da tavolo e di ruolo, pensato per tutte le età, con il supporto di facilitatori esperti, oltre ai noti illustratori Davide Romanini, Antonello Venditti e Giacomo Galligani che disegneranno dal vivo nei loro artist desk, con dediche e sketch su stampe e illustrazioni originali. Sempre nell’area della Rocca, si potrà visitare la mostra fantasy dell’illustratore Ivan Cavini, mentre nella Sala del Trono, dove alle ore 21:00 è previsto un concerto pianistico in un contesto suggestivo e raccolto.

Ai piedi della Rocca, nelle casine adiacenti, saranno attivi fino alle 24:00 diversi workshop creativi, tra cui laboratori di pittura su miniature e ricamo a tema fantasy, condotti da artigiani e illustratori. L’artista Davide Ranocchini sarà protagonista di una mostra personale, nell’Angolo dell’Illustratore, mentre nell’arena Raciti, dalle ore 18:00 alle 23:00, si terrà un corso introduttivo di scherma storica a cura della Sala d’Arme Achille Marozzo, con dimostrazioni di combattimenti ispirati alla mitologia e alla letteratura epica.

Sempre all’arena Raciti sarà allestito l’accampamento dei Cavalieri di Rohan, curato nei minimi dettagli da rievocatori storici. I visitatori potranno esplorare l’accampamento, assistere a dimostrazioni didattiche e prendere parte a giochi storici. I cavalieri in costume sfileranno per l’intero borgo durante la serata.

Tra gli eventi teatrali e performativi, alle ore 20:30 in Piazzetta Palmerini, Simone Mussoni proporrà uno spettacolo di narrazione dal titolo Storie di Alberi, Animali e altri cari amici, pensato per i più piccoli. Subito dopo, alle ore 21:15, la compagnia teatrale “Ok Bimbi” di Montefiore Conca porterà in scena uno spettacolo per famiglie intitolato Un’Avventura nel Mondo Magico della Fantasia. Alla Chiesa di San Paolo, alle ore 21:30, si terrà il concerto del Trio Armoniae, con Valentina Vanini alla voce, Francesca Gabrielli al flauto e Alice Caradente all’arpa.

Per chi desidera guardare il cielo, il terrazzo della Rocca offrirà, per tutta la serata, l’opportunità di osservare la luna e le stelle grazie alla presenza dell’Osservatorio Astronomico Copernico. La serata si concluderà con il concerto del gruppo Celtic Crossroads, in programma alle ore 21:30 presso l’arena Raciti.

Domenica 13 luglio: la magia continua

La seconda giornata del festival inizierà nuovamente alle ore 18:00, con l’apertura dei mercatini e delle botteghe artigiane. Le vie del borgo si animeranno con musica dal vivo, artisti di strada e spettacoli itineranti. Gli stessi gruppi musicali della sera precedente torneranno a esibirsi lungo il centro storico: The Dusty Reels, Iron & Violets, Musici Errantie The Meeting of the Waters, affiancati da performance di danza storica a cura del gruppo Ardente Sole.

Le esibizioni artistiche proseguiranno con spettacoli di giocoleria e fuoco, come quello di Monica Farina (Respiri di Fuoco) e del performer Kalù Descalso, tra comicità e pirotecnica. Nella Piazzetta Palmerini, alle ore 20:30, è prevista una nuova replica dello spettacolo per bambini di Simone Mussoni, seguita alle 21:15 da Un’Avventura nel Mondo Magico della Fantasia della compagnia “Ok Bimbi”. Alla Chiesa di San Paolo, il Trio Armoniae tornerà ad esibirsi alle ore 21:30.

Alla Rocca Malatestiana, l’area gaming resterà attiva dalle 18:00 alle 23:00, mentre nella Sala Conferenze allestita con le opere di Ivan Cavini, si terranno due incontri: dalle 19:00 alle 21:00 il panel dedicato alle “Nuove pagine tolkieniane”, con presentazioni editoriali da parte di vari autori, e dalle 21:00 alle 22:00 un momento di approfondimento sul mondo del gaming e del gioco narrativo. I noti illustratori Davide Romanini, Antonello Venditti e Giacomo Galligani disegneranno dal vivo nei loro artist desk, con dediche e sketch su stampe e illustrazioni originali.

I laboratori artigianali ai piedi della Rocca saranno aperti dalle ore 17:00 fino a tarda sera, con le attività di pittura, ricamo, disegno e intreccio già attive dal giorno precedente. Sarà anche l’ultima occasione per visitare la mostra di Davide Ranocchini e per assistere alle dimostrazioni di scherma storica e ai momenti di vita dell’accampamento dei Cavalieri di Rohan, nuovamente presenti nell’arena Raciti.

A chiudere la serata – e l’intera edizione 2025 – sarà il concerto del gruppo Old Goats, in programma alle ore 21:30, seguito dallo spettacolo di fuochi d’artificio, che illuminerà la Rocca e il borgo, concludendo in bellezza due giornate dense di emozioni, immaginazione e meraviglia.

Filippo Sica, Sindaco di Montefiore Conca: “Rocca di Luna è uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi del nostro territorio. L’edizione 2025 conferma la vocazione di Montefiore Conca a farsi crocevia tra cultura, arte e immaginazione. Valorizzando la dimensione fantasy, proponiamo un’offerta turistica e culturale che coinvolge ogni generazione, capace di coniugare tradizione storica e creatività contemporanea in un contesto di grande fascino. È un’iniziativa che stimola la partecipazione attiva e che rafforza il legame tra comunità e territorio”.