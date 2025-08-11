Montefiore Conca: domani, martedì 12 agosto, gran finale per “Marte-dì Jazz” con la Soulcaster Blues Band

Domani, martedì 12 agosto, si chiude la rassegna musicale Marte-dì Jazz con un concerto imperdibile della Soulcaster Blues Band in Piazza della Libertà a Montefiore Conca, a partire dalle ore 21.

L’evento, che unisce musica e convivialità, propone un repertorio che spazia dai blues incandescenti di Freddie King e Magic Sam fino allo swing di T-Bone Walker e Eddie “Cleanhead” Wilson, coinvolgendo il pubblico a battere il piede al ritmo dei grandi classici del genere. Sul palco si esibiranno Claudio Olivieri (chitarra e voce), Daniele Romani (sax), Enea Torcolacci (basso elettrico) e Tommaso Taddei (batteria), con la direzione artistica affidata a Diego Olivieri.

La serata si aprirà alle 20:30 e sarà possibile ascoltare la musica da sedute predisposte proprio davanti al palco, godendo al contempo dell’offerta gastronomica delle attività ristorative di Piazza della Libertà, quali La Bottega del Cavaliere Ormanno e Locanda il Grillo, in un’atmosfera suggestiva e rilassata.

Prima del concerto, alle 19:30, è prevista una passeggiata panoculturale spontanea ad anello, aperta a tutti, della durata di circa un’ora. Accompagnati dai volontari manutentori dei sentieri CAI di Montefiore, i partecipanti potranno ammirare la Rocca Malatestiana in primo piano e la vista panoramica sulla riviera adriatica, scoprendo aneddoti e particolarità del territorio e condividendo la bellezza e l’identità locale.

Marte-dì Jazz si conclude così con una serata che unisce la musica dal vivo, la cultura e l’atmosfera unica di Montefiore Conca, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente per residenti e visitatori.