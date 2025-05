Montefiore Conca. Gruppo consiliare di opposizione: smentita a seguito di quanto trasmesso alle testate giornalistiche o siti d’informazione dal Comune in queste ultime ore

Il gruppo consiliare di opposizione desidera porre l’attenzione su quanto pubblicato in queste ore dalla Amministrazione comunale montefiorese. Ribadendo con fermezza e convinzione che i Consiglieri Comunali di opposizione Emanuela Benvenuti, Vallì Cipriani e Simone, non stanno utilizzando (parole delle Giunta Comunale) “la macchina del fango” attivata per finalità esclusivamente elettorali.

“Troppo facile accusarci di intenzioni che non ci appartengono affatto. Chiedetelo ai cittadini che hanno le pantegane e le bisce sotto casa, oppure ai genitori degli alunni della scuola primaria o dell’infanzia, quali disagi hanno vissuto realmente in questo anno scolastico a causa dell’erba alta e a causa della scarsa manutenzione dei giochi nei parchi pubblici, oppure chiedete ai residenti della frazione di Falda le problematiche che quotidianamente vivono per i problemi alla circolazione veicolare, oppure ai residenti di Via Rovelli cosa devono fare per evitare il fango presente intorno alla loro isola ecologica , oppure chiedete ai residenti del Borgo cosa devono fare per uscire o entrare nella loro abitazione a causa delle autovetture in costante sosta irregolare, oppure chiedete a Start Romagna, quante volte la linea 180 non riesce a transitare per la P.zza della Libertà.”

I consiglieri comunali continuano: “ La Giunta ha nelle mani il potere esecutivo, e con tutta onestà intellettuale, è palese che non stia attuando le proprie linee programmatiche per cui è stata eletta, le fotografie che i cittadini ci hanno inoltrato, unitamente alle loro istanze non mentono, sono reali.”

Alla Giunta rispondiamo che in questo ultimo anno di legislatura abbiamo presentato al fine della crescita del Paese Montefiore Conca e del dialogo politico: 13 mozioni consiliari – 27 interpellanze consiliari – 12 interrogazioni consiliari, per un totale di 52 atti consiliari, di cui questa Amministrazione ne ha cassati 51, mentre 1 deve essere ancora eseguito a distanza di oltre 6 mesi dalla sua approvazione. L’articolo 21 della Costituzione italiana garantisce la libertà di espressione. Questo diritto permette a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Libertà di espressione:

L’articolo 21 riconosce il diritto di ogni cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero in qualsiasi forma (parola, scritto, immagini, ecc.) e di comunicare le proprie idee senza restrizioni.

Libertà di stampa:

La Costituzione italiana protegge anche la libertà di stampa, vietando censure e autorizzazioni preventive per la pubblicazione di notizie o opere. Importanza della libertà di espressione:

La libertà di espressione è un principio fondamentale della democrazia, che consente il confronto delle idee, la libertà di opinione e il dibattito pubblico. Diritto di critica:

La libertà di espressione include anche il diritto di critica, che permette di esprimere un giudizio negativo o polemico su una persona, un’idea o un comportamento. Tutela della libertà di espressione:

La libertà di espressione è tutelata anche da leggi internazionali e da convenzioni internazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il consigliere comunale

Simone MAZZI

Il consigliere comunale

Vallì CIPRIANI

Il consigliere comunale