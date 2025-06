Montefiore Conca, il 21 giugno si celebra l’amore e la creatività con la Notte Romantica

Il borgo tra i più suggestivi dell’entroterra romagnolo si prepara a tingersi di romanticismo e poesia per l’edizione 2025 della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia, in programma sabato 21 giugno. Un evento pensato per celebrare l’amore in tutte le sue forme: dall’innamoramento all’arte, dalla bellezza dei luoghi all’introspezione tecnologica.

Montefiore Conca rinnova così il suo impegno come luogo simbolo delle emozioni autentiche, dove l’estetica si fonde con il pensiero e la cultura per dare vita a un’esperienza indimenticabile. In questa edizione, l’amore non sarà solo sentimento ma anche spunto di riflessione sul presente e sul futuro dell’umanità.

Atmosfere da sogno e due grandi eventi tra cielo e coscienza

Durante la serata, il borgo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto: locali e strade saranno adornati con decorazioni ispirate al tema dell’amore, creando un percorso emozionale fatto di luci, suoni e sensazioni.

Due gli appuntamenti principali in programma:

Alla Rocca Malatestiana , il pubblico potrà partecipare a un incontro straordinario con il Dott. Roberto Pinotti , tra i massimi esperti europei di vita extraterrestre e fenomeni aerospaziali . Il suo intervento guiderà i presenti in un viaggio tra scienza, mistero e romanticismo cosmico , offrendo uno sguardo affascinante sull’universo e sul nostro posto tra le stelle.

Al Teatro Malatesta, invece, spazio all’arte e alla riflessione con “L’IO & L’IA”, spettacolo musicale e multimediale dell’artista Paul Gordon Manners e la sua band. Un dialogo artistico tra creatività umana e intelligenza artificiale, dove musica, parole e immagini si fonderanno per esplorare i confini tra emozione reale e riproduzione artificiale. In scaletta, anche canzoni iconiche del secolo scorso, rilette in chiave critica e poetica.

Un borgo tra i più belli d’Italia, custode di emozioni e futuro

Montefiore Conca non è nuovo a eventi culturali di alto profilo: il borgo, parte della rete dei Borghi più Belli d’Italia, si conferma punto di riferimento per turismo esperienziale, artistico e spirituale. La Notte Romantica 2025 sarà dunque non solo una festa, ma anche una narrazione collettiva sull’identità, la bellezza e l’anima dell’umanità in epoca digitale.