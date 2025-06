Montefiore Conca, il “Linea Gotica 44 War Museum”: un viaggio nella memoria tra reperti originali e percorsi nei luoghi della guerra

Un tuffo nel settembre 1944, quando le truppe alleate sfondarono la Linea Gotica, l’imponente sistema difensivo tedesco che tagliava l’Italia da Pesaro a Massa Carrara, attraversando la Romagna per oltre 320 chilometri. È ciò che propone il Linea Gotica 44 War Museum di Montefiore Conca, con un’esperienza immersiva tra reperti autentici e itinerari storici nei luoghi reali delle battaglie.

Tra le sale del museo, visitabili su prenotazione, è possibile ammirare una ricca collezione di materiale bellico originale ritrovato lungo il fronte: granate, mine, bossoli, oggetti personali dei soldati, testimonianze che raccontano la drammaticità del conflitto e l’impatto sul territorio.

Ma la proposta va oltre l’esposizione: il museo organizza anche Battle Tour in mountain bike o a piedi, con guide specializzate che accompagnano i visitatori lungo i sentieri dove si combatterono alcune delle pagine più dure della guerra in Italia. Un mix coinvolgente di storia, natura e racconto, per conoscere da vicino gli eventi che hanno segnato il territorio.

Per partecipare ai tour o prenotare la visita al museo, è possibile contattare il numero 331 110 2058.

Un’iniziativa che unisce memoria storica, turismo culturale e avventura, nel cuore di uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra riminese.