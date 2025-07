Montefiore Conca, la rassegna “Sotto la Rocca” continua con due serate dedicate a narrativa e poesia

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la rassegna culturale “Sotto la Rocca” entra nel vivo con due nuove serate letterarie in programma ai piedi della suggestiva Rocca Malatestiana, nella cornice di Piazzetta Palmerini. Il ciclo di eventi, che anima l’estate montefiorese con incontri, reading, musica e teatro, continua a offrire occasioni uniche di riflessione e bellezza, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della Romagna.

Il primo appuntamento è in calendario per venerdì 1° agosto, con lo scrittore Daniele Bacchi, che proporrà al pubblico “La Promessa e altre storie”, una serata tra narrativa e introspezione, in cui le parole diventano strumento per esplorare emozioni, fragilità e relazioni.

La settimana successiva, venerdì 8 agosto, protagonista sarà invece la poetessa Cristiana Sammarini, che presenterà la sua raccolta “Pensami nuvola”, in un incontro dedicato alla poesia come forma di sguardo sul mondo e sull’animo umano.

“Sotto la Rocca” si conferma così una delle rassegne culturali più apprezzate dell’estate in provincia di Rimini, capace di coniugare il valore della parola scritta con l’atmosfera unica del borgo malatestiano.