Montefiore Conca, l’opposizione rivendica risultati su illuminazione e sicurezza urbana: “Finalmente accolte le nostre sollecitazioni”

Dopo mesi di richieste formali e segnalazioni presentate in Consiglio comunale, il gruppo di opposizione composto dai consiglieri Emanuela Benvenuti, Vallì Cipriani e Simone Mazzi rivendica l’accoglimento di alcune delle proprie proposte da parte dell’Amministrazione comunale.

Tra gli interventi portati a compimento c’è la sostituzione del palo dell’illuminazione pubblica in Via XX Settembre, abbattuto diversi mesi fa in seguito a un anomalo incidente tra un autocarro comunale e un’auto privata. Il gruppo sottolinea come questa richiesta fosse stata avanzata già otto mesi fa all’interno dell’aula consigliare.

Un secondo intervento, anch’esso sollecitato in Consiglio, riguarda il posizionamento di lastre in cemento alla base della batteria ecologica di Via Rovelli, al fine di agevolare in sicurezza l’accesso ai cassonetti da parte dei residenti.

Soddisfazione viene espressa anche per l’allaccio alla rete elettrica del lampione in Via Pedrosa n. 1925, un’opera che, secondo i consiglieri di minoranza, è stata realizzata solo dopo quasi un anno dalla prima segnalazione protocollata in Consiglio comunale.

“Si tratta di piccoli ma significativi risultati – spiegano – che testimoniano l’importanza di un’opposizione attenta e costruttiva, impegnata a trasformare in azioni concrete le richieste dei cittadini. È grazie al loro senso civico che molte delle nostre istanze sono nate e hanno preso forma”.

Non manca però un tono critico nei confronti della maggioranza: il gruppo di opposizione esprime infatti rammarico per l’assenza di qualsiasi riconoscimento del proprio ruolo nei recenti comunicati diffusi dall’Amministrazione comunale, che avrebbero – a loro dire – completamente ignorato il lavoro di stimolo e proposta svolto all’interno del Consiglio.

I consiglieri Benvenuti, Cipriani e Mazzi concludono assicurando che continueranno a monitorare con costanza l’operato della Giunta, esercitando le funzioni di controllo previste dalla legge, in uno spirito di collaborazione, ma anche di vigilanza attiva per la tutela e lo sviluppo della comunità montefiorese.