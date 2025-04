Montefiore Conca, Rimini. SERATA SULL’AFFASCINANTE MONDO DEL PARANORMALE con Compagnia di Ricerca. Sabato 26 aprile

SERATA SULL’AFFASCINANTE MONDO DEL PARANORMALE con Compagnia di Ricerca.

“Un viaggio nel tempo in un’atmosfera unica che ci condurrà alla scoperta di leggende, personaggi e tante storie vissute che, in alcuni casi, cambiarono davvero il corso della storia…. Gli studi fatti hanno dato riscontri molto interessanti e ci hanno portato a riscoprire vite dimenticate, apparentemente sepolte dal tempo, ma in realtà ancora capaci di dare emozioni. Tutto ciò può essere racchiuso in poche parole, per citare una bella frase di una famosa storia:

L’essenziale è invisibile agli occhi” .

Curiosi?

Visita animata a lume di candela.

I posti sono limitati e che la prenotazione è obbligatoria. Ingresso a pagamento, info e prenotazioni al 349 444 9144