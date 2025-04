Montefiore Conca (RN), cultura e natura protagoniste ad aprile: teatro, escursionismo e musica

Montefiore Conca si conferma cuore pulsante della cultura nella Valconca con un aprile ricco di eventi che spaziano dal teatro alla musica, fino alla sensibilizzazione ambientale. Dopo il successo della 28ª edizione di Rumagna Marzulena, rassegna di commedie dialettali che ha animato per due mesi il Teatro Malatesta, il borgo si prepara a nuovi appuntamenti dedicati alla conoscenza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Tra spettacolo e sensibilizzazione ambientale

Il programma di aprile prevede due serate speciali al Teatro Malatesta, in collaborazione con la Pro Loco di Montefiore, il CAI Rimini e i Manutentori Sentieri Montefiore Conca. Il 3 aprile sarà dedicato al tema dell’escursionismo e della flora protetta lungo i sentieri CAI della Valconca, un’occasione per scoprire e proteggere il prezioso ecosistema locale. Il 10 aprile, invece, si parlerà dell’equilibrio tra uomo e natura nel territorio di Montefiore Conca, con approfondimenti sul paesaggio e il suo sviluppo sostenibile. Ad arricchire entrambe le serate, le note della pianista Josephine Gajtani, che eseguirà brani di Chopin, Schumann e Sibelius per creare un’atmosfera evocativa.

Teatro per tutti, con uno scopo benefico

Il 5 aprile, sempre al Teatro Malatesta, sarà il turno della compagnia dei Lari con Peter Pan… una reale fantasia, uno spettacolo pensato per il pubblico di tutte le età. L’evento avrà anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà destinato alla Lega del Filo d’Oro, associazione che supporta persone sordocieche e con disabilità sensoriali.

Grande musica con Patrizia Cirulli

La musica sarà protagonista il 12 aprile, con il concerto della cantautrice Patrizia Cirulli, che presenterà dal vivo il suo nuovo album Il Visionario (Francesco d’Assisi). Un viaggio musicale intenso e suggestivo, che porterà sul palco del Teatro Malatesta un’esperienza sonora unica.

Montefiore Conca si prepara così a un mese di eventi che uniscono spettacolo, cultura e natura, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso di scoperta e condivisione.