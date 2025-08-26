Montefiore Conca, sabato 30 agosto torna “La Rocca degli Eterni Amanti”: tra storia e mistero

La Rocca di Montefiore Conca si prepara ad accogliere sabato 30 agosto alle ore 21 un evento unico nel suo genere: “La Rocca degli Eterni Amanti”, un appuntamento notturno che fonde storia, mistero e suggestione.

L’antico castello offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove il confine tra realtà e leggenda si fa sottile. La serata prenderà il via con una conferenza dedicata al paranormale, durante la quale esperti del settore racconteranno fenomeni inspiegabili, storie oscure e verità nascoste, offrendo un’opportunità di confronto su eventi che intrecciano passato e presente.

A seguire, i visitatori saranno accompagnati in una visita animata a lume di candela, in cui figure misteriose guideranno il pubblico tra sale e corridoi della rocca. La narrazione si fonderà con l’ambiente, creando un percorso suggestivo in cui storia e presenze invisibili si intrecciano, regalando ai partecipanti un’esperienza intensa e fuori dall’ordinario.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.