Montefiore Conca, topi e bisce vicino alla scuola: l’opposizione denuncia degrado e pericoli per la salute pubblica

Nuove criticità sul fronte dell’igiene urbana a Montefiore Conca, dove l’opposizione consiliare torna a denunciare una situazione allarmante nei pressi della scuola elementare del paese. Dopo la mancata manutenzione del parco comunale adiacente all’edificio scolastico, ora i residenti segnalano una vera e propria invasione di topi e bisce che interessa diverse abitazioni della zona, in particolare via Cappuccini.

Numerose le lamentele giunte ai consiglieri comunali di minoranza Simone Mazzi, Vallì Cipriani ed Emanuela Benvenuti, tra cui spicca la segnalazione – corredata da fotografia – di un ratto che nuotava nella ciotola dell’acqua di un animale domestico. Una scena che ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini.

“Non ci spieghiamo – affermano i consiglieri – come sia possibile che i parchi pubblici versino in simili condizioni e che l’amministrazione comunale non intervenga prontamente, soprattutto quando si tratta di salute pubblica, decoro urbano e sicurezza.”

Ma le criticità non finiscono qui: a generare ulteriore malcontento è lo stato di abbandono delle altalene presenti nel parco adiacente alla scuola, completamente danneggiate e ormai inutilizzabili sia dagli studenti che dai bambini del quartiere. Una condizione che, denunciano Mazzi, Cipriani e Benvenuti, costringe le famiglie a spostarsi nei comuni vicini, come Morciano di Romagna, pur di trovare spazi gioco decorosi e sicuri.

L’opposizione chiede interventi urgenti per il ripristino del decoro e la tutela della salute pubblica, sottolineando come l’inerzia su temi così sensibili rappresenti un grave danno per la comunità locale, e in particolare per i più piccoli.