Montefiore Conca, torna il 14 agosto la tradizionale Festa del Forestiero tra musica e ospitalità

Tutto pronto a Montefiore Conca per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: lunedì 14 agosto torna la Festa del Forestiero, evento che affonda le sue radici nella storia e nell’identità del borgo medievale.

Come da tradizione, saranno offerte gratuitamente penne all’arrabbiata a tutti i presenti, in omaggio all’antica usanza romagnola di non negare mai un pasto al viandante. Montefiore Conca, un tempo importante tappa per i pellegrini diretti a Roma, ospitava infatti un ospedale sotto la Rocca Malatestiana, luogo di cura e ristoro.

Oggi, il borgo mantiene viva questa vocazione di accoglienza, aprendo le sue porte con calore e semplicità, tipici dell’ospitalità romagnola. La serata sarà allietata dalla musica e dallo spettacolo del gruppo “I ladri della notte”, per un Ferragosto che unisce gusto, allegria e magia nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Montefiore Conca.