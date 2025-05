Montefiore Conca, tre esperti a confronto su legalità, economia e prevenzione medica: sabato l’incontro al Teatro Malatesta

Il Generale della Guardia di Finanza in congedo Ludovico Fulci parlerà del delicato equilibrio tra diritto ed economia, evidenziando come la supremazia della finanza, sostenuta da direttive sovranazionali, stia progressivamente erodendo principi costituzionali. Fulci proporrà una riflessione sull’autonomia monetaria come leva per difendere libertà, salute e democrazia.