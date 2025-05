Montefiore Conca: un tour panoramico tra natura e storia, perfetto per famiglie e amanti della fotografia

Un itinerario tra bellezza, relax e scoperta: Montefiore Conca, uno dei Borghi più Belli d’Italia, propone un tour panoramico ideale per famiglie, fotografi e amanti delle passeggiate nella natura. Un percorso accessibile a tutti, che intreccia paesaggi mozzafiato, storia millenaria e la magia autentica della Romagna.

Il cammino inizia da Piazza della Libertà, dove è possibile parcheggiare con facilità. Si prosegue lungo il sentiero CAI 019, attraversando il cuore del borgo e imboccando via Panoramica, da cui si apre un incredibile punto di osservazione sulla vallata. Sullo sfondo, la Rocca Malatestiana domina il paesaggio e regala uno scenario da cartolina, perfetto per gli scatti da condividere.

Il tour continua verso via Forca, dove si incontra il sentiero CAI 043 che porta alla spettacolare Big Bench #310: una panchina gigante affacciata sulle colline della Valconca, con vista sulla Riviera Romagnola. Parte del Big Bench Community Project, questa installazione artistica promuove turismo sostenibile e scoperta dei territori meno conosciuti, diventando meta prediletta per chi ama fotografare e vivere esperienze all’aria aperta.

Sedersi sulla Big Bench è un invito a cambiare prospettiva, rallentare e lasciarsi incantare da un panorama che regala emozioni semplici ma potenti. Una tappa irrinunciabile per escursionisti e famiglie, anche con bambini al seguito.

Per chi desidera proseguire, il percorso continua verso Serra di Sopra, oppure si può rientrare a Montefiore attraverso il sentiero 043A, che attraversa un incantevole castagneto, fresco e ombreggiato: l’ideale nelle giornate più calde.

Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna della natura, del benessere e della bellezza, tra storia, panorami da sogno e scorci perfetti per immortalare ricordi indimenticabili. Montefiore Conca vi aspetta per regalarvi un’esperienza slow, autentica e sorprendente.