Montefiore Conca, una settimana d’agosto tra jazz, poesia e narrazioni sotto le stelle

Montefiore Conca si prepara a vivere una settimana ricca di eventi culturali, con appuntamenti che spaziano dal jazz alla poesia, dalla narrazione teatrale ai concerti sotto le stelle, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra musica, parole e paesaggi suggestivi.

La rassegna Marte-dì Jazz, ideata da Diego Olivieri e promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Identità Aggreganti, prosegue con il concerto del Linda Gambino Trio e lo spettacolo “The Beauty in Jazz”. L’appuntamento è in Piazza della Libertà, che si trasformerà in un elegante salotto all’aperto dove il pubblico potrà godere delle sonorità jazz sia da sedute fronte palco sia dai tavoli dei locali limitrofi. La rassegna si ripeterà nei prossimi martedì, continuando ad arricchire l’estate montefiorese con momenti di raffinata musica dal vivo.

Giovedì 7 agosto alle ore 19:30 nel Cortile della Rocca Malatestiana prende il via la sesta edizione di Mille e una Notti in Valconca, progetto culturale ideato e diretto da Città Teatro. Quest’anno l’attenzione è dedicata al Decamerone di Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni dalla sua morte. Il primo spettacolo, intitolato “Decamerone I”, vedrà sul palco gli attori Mirco Gennari, Irene Papotti, Giorgia Penzo, Davide Simonetti e Graziano Giovanetti per una narrazione coinvolgente. La serata proseguirà con un brindisi con il pubblico. La rassegna toccherà diversi borghi della Valconca fino al 2 settembre.

Venerdì 8 agosto, alle 21:15 in Piazzetta Palmerini, torna la rassegna culturale Sotto la Rocca con lo spettacolo “Pensami nuvola” di Cristiana Sammarini, un racconto intenso e universale che invita alla riflessione sul valore della vita e della consapevolezza.

Sabato 9 agosto, alle 21:15 nella Corte della Rocca Malatestiana, si chiude la settimana con “Romantiche, poetiche, popolari – Musica e Poesia dirette al cuore, alla Rocca di Montefiore”. Il duo formato dalla fisarmonica di Ingrid Casadei e dalla voce narrante di Diego Olivieri accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso sonorità ispirate alle piazze balcaniche, alle memorie francesi, alle tradizioni romagnole e alle atmosfere circensi.

Questa serie di eventi rappresenta un’occasione preziosa per immergersi nella cultura e nelle emozioni che solo Montefiore Conca sa offrire, tra storie, musica e la magia delle sere d’estate.