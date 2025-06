Montefiore Conca: una settimana tra musica, motori, amore e riflessione

Il suggestivo borgo di Montefiore Conca si prepara a vivere una settimana ricca di eventi culturali e di intrattenimento, che uniranno storia, passione, scienza e riflessione in un calendario pensato per valorizzare la bellezza e l’identità di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Si parte giovedì 20 giugno con la “Mille Miglia in moto nei Borghi più Belli d’Italia”, una tappa imperdibile che vedrà protagonisti i motori d’epoca e le due ruote dallo stile vintage. Un connubio perfetto tra la tradizione dei mezzi storici e il fascino dei centri storici, in un contesto paesaggistico unico.

Il momento clou della settimana arriverà sabato 21 giugno, in occasione della Notte Romantica 2025, manifestazione nazionale dedicata all’amore che trasforma i borghi in palcoscenici di emozioni e magia. Montefiore Conca offrirà ai visitatori un doppio appuntamento di grande interesse.

Alla Rocca Malatestiana, Roberto Pinotti, noto esperto di fenomeni extraterrestri e divulgatore scientifico di fama internazionale, guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza, mistero e cosmologia, offrendo uno sguardo affascinante sul nostro universo.

Parallelamente, al Teatro Malatesta, andrà in scena “L’IO & L’IA”, uno spettacolo multimediale ideato da Paul Gordon Manners & The Paul Manners Experience. Lo show esplora il dialogo tra intelligenza umana e artificiale, mettendo in scena un percorso emotivo attraverso musica dal vivo e narrazione. Il repertorio include reinterpretazioni di grandi classici di Pink Floyd, Beatles, David Bowie e Dire Straits, in un’esperienza che celebra la creatività e l’anima della musica. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione al numero 392 1201413.

La settimana si concluderà domenica 22 giugno con un momento di approfondimento scientifico e culturale al Teatro Malatesta, dalle 15.30 alle 20.00. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Roberto Petrella e Riccardo Salvi, moderata da Guglielmo Bolognini, con un focus su tematiche di attualità e interesse pubblico legate alla società, alla salute e alla conoscenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Un programma intenso e variegato, che conferma Montefiore Conca come luogo di cultura e bellezza, capace di unire tradizione e innovazione, emozione e riflessione.