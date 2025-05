I pongisti della Repubblica di San Marino brillano al torneo Open di Montemarciano disputato domenica 11 maggio. Nella categoria giovanile Over 3500 trionfa Loris Ceccoli, mentre Elia Mazza conquista il terzo gradino del podio. Tra i senior Over 4000, successo per Giovanni Giovagnoli, confermando l’ottimo stato di forma della squadra biancazzurra.