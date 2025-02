Montescudo-Monte Colombo. la biblioteca “Don Matteo del Monte” ospiterà nel fine settimana due conferenze culturali

A Montescudo Monte Colombo, in occasione del Festival dei ragazzi e delle ragazze, che quest’anno avrà come tema il Mistery, la biblioteca “Don Matteo del Monte” ospiterà nel fine settimana due conferenze di grande rilievo culturale.

Venerdì 21 novembre alle ore 21 l’archeologo Giancarlo Garna ci parlerà dell’importanza della salvaguardia dei Beni Culturali e di come ciò sia fondamentale per la costruzione della Pace.

Sabato 23 novembre alle ore 16:00 il professor Franco Crevatin archeologo sul campo e docente di Egittologia all’Università di Trieste terrà un incontro divulgativo sulla civiltà dell’Antico Egitto modererà il professor Giancarlo Garna.

All’interno del Festival ci saranno poi la proiezione di un film adatto a tutti e una domenica pomeriggio tra giochi in scatola a tema Mystery coordinata dai ragazzi di “Scudo Ludo” e in contemporanea letture ad alta voce in onore di Fabio Fracas.