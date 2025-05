Montiano DiVino apre l’estate nei Percorsi del Savio tra musica, camminate e degustazioni

Due giorni di festa tra vini del territorio, sapori romagnoli, concerti e iniziative all’aperto: venerdì 30 e sabato 31 maggio torna Montiano DiVino, evento che apre ufficialmente la stagione estiva nei Percorsi del Savio, promossa dall’Unione Valle del Savio.

Montiano DiVino giunge alla terza edizione: venerdì 30 e sabato 31 maggio torna l’evento dedicato alla valorizzazione dei vini del territorio attraverso degustazioni proposte direttamente dalle aziende agricole al pubblico, nel suggestivo centro storico del paese, in cui sarà presente anche un mercatino con prodotti tipici. Dopo l’anteprima dell’evento Passi e parole di vino a Mercato Saraceno, entra così nel vivo la stagione degli eventi estivi nei Percorsi del Savio, promossi e finanziati dall’Unione Valle Savio in collaborazione con i Comuni della vallata, con le Pro loco e altre realtà associative del territorio.

Dunque, a Montiano dalle 19:00 di venerdì 30 maggio è in programma l’apertura dello stand gastronomico, in cui si potranno degustare battuta di Piemontese, panzanella, crostini misti, pesce fritto, piadine farcite, dolci locali e pasta al forno. Alle 21.00 musica dal vivo in piazza Maggiore con gli Artenovecento in un concerto Omaggio a Fabrizio De André.

Sabato 31 maggio si potrà partecipare a una camminata guidata di circa 10 km, con partenza da piazza Maggiore, organizzata dalla Pro loco di Montiano, per andare alla scoperta dei Sentieri Poetici sulle dolci colline che si affacciano sul mare, con pranzo a conclusione della camminata. Per info e prenotazioni: tel. 333 3743734. Alle 19.00 aprirà lo stand gastronomico e alle 21.00 inizierà la musica con i Qluedo nel concerto Party con noi.

Fra le cantine coinvolte nell’iniziativa: Ca’ Camilla di Sarsina, Le Rocche Malatestiane di Rimini, Braschi di Mercato Saraceno, I Filarini, La Montagnola, Zavalloni, Domini Glicine di Cesena, Il Pozzo di Montenovo, Vini Donegato di Montiano, Tenuta Masselina di Castel Bolognese. Ai punti ristoro troveremo lo stand Pro loco, Osteria Macelleria Lucchi, Azienda Agricola Il Pozzo, Circolo Vicolo Pescheria, Panificio Valdinoci, MeLo Gusto Street Food.

Dopo Montiano Divino, la stagione degli eventi estivi promossi dall’Unione Valle del Savio continua a tutta musica con la rassegna Bande in piazza, nelle date 21, 22, 28 e 29 giugno a Montiano, il 13 luglio a Sarsina e infine il 20 luglio a San Piero in Bagno. A Sarsina, patria di Tito Maccio Plauto, uno dei più grandi commediografi dell’antichità, sabato 5 e domenica 6 luglio torna l’appuntamento irrinunciabile con la Festa romana, rievocazione storica con gli abiti, i cibi, i divertimenti come ai tempi dell’antica Roma.

A Cesena il Rockin’1000 Take Over animerà la città per tutta la settimana dal 21 al 27 luglio, in attesa delle due serate di concerto che vedranno riuniti oltre duemila musicisti allo Stadio Manuzzi, il 26 e 27 luglio. A Mercato Saraceno da venerdì 25 e domenica 27 luglio è di scena la Notte Saracena, vero e proprio festival di circo a cielo aperto con teatro, musica, cibo di strada. Nello stesso fine settimana a Bagno di Romagna sono in programma i Giorni del Capitano, dedicati alla rievocazione storica rinascimentale con sbandieratori e spettacoli.

In agosto si prosegue con Un Bagno di Buskers, quando gli artisti di strada animeranno il borgo di Bagno di Romagna il 16 e 17 agosto, e nel territorio del Comune di Verghereto col Fumaiolo Fest, festival musicale immerso nel verde con escursioni e gastronomia il 29-31 agosto; infine, il 28 settembre arriva il Concertone di Radio Studio Delta in piazza del Popolo a Cesena.

Altri dettagli sugli eventi estivi saranno rivelati nelle prossime settimane sul sito www.ipercorsidelsavio.it. Per maggiori informazioni: tel. 0547 356327 IAT Cesena – I Percorsi del Savio (martedì-sabato h 9.00-13.00 e 14.00-17.00; domenica h 9.00-15.00).