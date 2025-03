Monza, 24enne accoltellata alla schiena a Giussano. Fermato l’ex compagno che l’aveva già aggredita con l’acido

Una ragazza di 24 anni è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita con un’arma bianca presso un centro commerciale di via Prealpi, a Giussano in provincia di Monza Brianza.

La 24enne avrebbe riportato ferite da taglio alla schiena . Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza e personale dei carabinieri.

Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia. L’uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per una precedente aggressione nel novembre 2023 con l’acido commessa nei confronti della vittima a Erba (Como). La ragazza al momento dei soccorsi era cosciente e avrebbe indicato lei ai carabinieri della compagnia di Seregno il suo aggressore.

AdnKronos/AGI