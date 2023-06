Morciano. Coppia di scambisti della Valconca firma il “Manuale di sopravvivenza per scambisti”

La Romagna lancia la sfida ai social network: il 24 giugno sarà lanciata la nuova piattaforma che consente di guadagnare con contenuti per soli adulti

Tutto pronto per la festa più erotica dell’estate: al ‘Tempio’ di Saludecio (Rimini) le madrine Amandha Fox e Vittoria Risi

Coppia di scambisti della Valconca firma il “Manuale di sopravvivenza per scambisti”

La Romagna lancia la sfida al mondo dei social network. Il club privè ‘Il Tempio’ di Saludecio (in provincia di Rimini), punto di riferimento per gli amanti della trasgressione e dell’erotismo, si prepara a sbarcare sul web. L’occasione sarà la festa per l’ottavo compleanno della location, in programma sabato 24 giugno nelle verdi colline della Valconca con un ricco programma.

Durante l’evento, saranno presentati i due nuovi siti internet https://scambistionline.com e https://xxxpornlivestreaming.com, a cura di Simakks Ltd e Technia Lab.

Scambistionline è un social network libero, dove gli utenti possono iscriversi e conoscersi tra loro. La sua peculiarità principale è la facilità d’uso, in quanto è stato costruito con funzionalità molto simili a quelle di Facebook, estremamente intuitive e perfino potenziate. XXX Porn Live Streaming è invece un sito sullo stile OnlyFans, dove vengono offerti una serie di servizi (streaming, vendita multimedia, regali, etc…) in tk€ (token€uro) e che si propone di fatto di offrire possibilità di guadagno a chi vuole trasformare la propria passione in una fonte di reddito. Per quest’ultima piattaforma, in particolare, esistono due tipologie di utenti: i clients, ossia gli spettatori, ed i performers, ossia coloro che si esibiscono. I clients, acquistano pacchetti di tk€, che potranno usare per spettacoli privati in diretta streaming, per inviare domande, oppure per regalare una certa quantità di tk€ ai performers. Inoltre, i performers possono creare abbonamenti a scadenza o meno, fino a tre tipologie, ed associarli di volta in volta al materiale multimediale che produrranno.

Nel frattempo gli amanti dell’eros in tutte le sue forme, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, si preparano a fare rotta su ‘Il Tempio’ di Saludecio in occasione del grande evento di sabato 24 giugno, quando andrà in scena la terza edizione di eXXotica, il festival più hot dell’anno. A tagliare i nastri di partenza dell’evento più mondano della riviera romagnola ci saranno sia la madrina Amandha Fox, nota al grande pubblico della notte come la “Venere polacca”, che Vittoria Risi, sempre alla ribalta delle cronache mondane per i suoi flirt con noti personaggi del jet set italico. Sarà una notte di follia in cui potrà accadere qualsiasi cosa (assolutamente vietata ai minori) un’occasione per lasciare da parte le inibizioni ed esplorare le fantasie più segrete e nascoste. Già in via di allestimento un grande set a luci rosse che vedrà come protagonista Gioia Star e Danny Day (una sorta di attore e attrice per una notte ). Un’altra assoluta novità sarà certamente rappresentata dalla presenza delle creator più glamour di OnlyFans, Instagram e Twitter: Martitwerk, Gloria Bianchi e Mali Ubon.

Nel corso della serata, sarà inoltre presentato “Swinger. Manuale di sopravvivenza per scambisti”, volume scritto a quattro mani da un’anonima coppia di amanti dello scambio di coppia residenti in Valconca (in provincia di Rimini). Una guida completa e informativa per coloro che desiderano immergersi nel mondo dello scambio di coppia consensuale. Un manuale che offre una panoramica approfondita dello stile di vita degli scambisti, fornendo consigli pratici, informazioni cruciali e strategie per garantire il successo, la sicurezza e il benessere emotivo lungo il percorso.

