Morciano di Romagna, cinema sotto le stelle e festa anni Ottanta: una settimana di eventi per tutti

L’estate morcianese entra nel vivo con una settimana ricca di eventi pensati per coinvolgere tutte le età. Tra i protagonisti della programmazione culturale e ricreativa, spiccano due appuntamenti molto attesi: il ritorno del “Cinema in cortile” e la serata conclusiva di “Morciano ‘80 Rewind”, la festa a tema anni Ottanta che ha fatto ballare tutta la Romagna.

Giovedì 10 luglio, alle ore 21.00, sarà il Cortile Mariotti, accanto alla biblioteca comunale di via Pascoli 32, a ospitare una nuova proiezione della rassegna cinematografica estiva. In programma “Un mondo a parte”, un film descritto nel comunicato come “una pellicola intensa e commovente, che invita a riflettere e a emozionarsi insieme sotto le stelle”.

Venerdì 11 luglio, invece, via Fratti si trasformerà nel cuore pulsante dell’intrattenimento con l’ultimo e attesissimo appuntamento di “Morciano ‘80 Rewind”. Dopo il successo delle serate precedenti, l’evento si concluderà in grande stile con il dj Gilberto Gattei alla consolle, pronto a far rivivere le atmosfere e le hit indimenticabili degli anni Ottanta.

A completare la serata, un mercatino dei bambini, stand di street food con proposte gastronomiche per tutti i gusti e la spettacolare Formula 1 a pedali, che promette “divertimento e adrenalina per grandi e piccoli”.

Con questi appuntamenti, Morciano si conferma anche quest’estate un punto di riferimento per l’intrattenimento locale, offrendo un mix vincente di cultura, musica e divertimento all’aria aperta.