Morciano di Romagna, “Estate Insieme”: musica, cultura e divertimento per tutta la famiglia

Prende il via “Morciano Estate Insieme”, il calendario di eventi estivi promosso dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con le associazioni locali, che propone un’estate ricca di appuntamenti per tutte le età, all’insegna della cultura, del divertimento e della condivisione.

Si parte oggi, venerdì 13 giugno, con “Storie in giardino”, una rassegna di incontri dedicata ai più piccoli nel suggestivo Cortile Mariotti della Biblioteca comunale “G. Mariotti”. Tra racconti e laboratori, i bambini potranno immergersi nel magico mondo dei libri con autori come Stefania Lanari e Sergio Bosi, Raffaele Maltoni e Lorenzo Tozzi, ogni venerdì fino al 27 giugno.

Le serate si accendono poi con “Morciano ‘80 Rewind”: una grande festa anni ‘80 che animerà le vie del centro (via Bucci, via Roma e via Fratti) con dj-set, musica dal vivo, street food, mercatini e divertenti attrazioni come la Formula 1 a pedali, in collaborazione con Nuova SAM. Gli appuntamenti sono in programma il 20 e 27 giugno e il 4 e 11 luglio.

Domenica 22 giugno il Coro Città di Morciano di Romagna incanterà il pubblico con un concerto nella terrazza Ghigi del centro commerciale “Il Mulino del Conca”. Il 25 giugno sarà la volta dei giovani talenti della scuola musicale Hall of Music APS, che si esibiranno in saggi e concerti nel giardino del Centro Giovani.

Per gli amanti del cinema, ogni giovedì di luglio la Biblioteca comunale ospiterà la rassegna “Cinema in cortile” con proiezioni per tutta la famiglia, da “A Complete Unknown” a “Napoli-New York”.

Il 7 agosto il Parco Urbano del Conca ospiterà la “Notturna – La Notte bianca delle stelle”, un evento dedicato ai più piccoli con spettacoli, giocolieri, burattini e bolle di sapone giganti.

Il gran finale è previsto per ferragosto con la tradizionale “Sagra degli Spaghetti” in Piazza Risorgimento, sabato 16 e domenica 17 agosto, due serate di buona cucina e musica anni ‘70 e ‘80 con dj Luigi Del Bianco e la Revolution Live Band.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e pensati per offrire momenti di svago e cultura da vivere insieme, nella splendida cornice estiva di Morciano di Romagna.

Programma eventi “Morciano Estate Insieme 2025”

Venerdì 13 giugno

Storie in giardino (Biblioteca comunale “G. Mariotti”, Cortile Mariotti, ore 17:30)

Incontro con i libri per bambini: “Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista” con Stefania Lanari e Sergio Bosi.

Venerdì 20 giugno

Storie in giardino (Biblioteca comunale, ore 17:30)

“Incontro con i libri per bambini: La giornata di Martino contadino” con Raffaele Maltoni.

Morciano ‘80 Rewind (Via Bucci, dalle 19:00)

Dj-set, musica live, mercatino dei bambini, street food e Formula1 a pedali.

Domenica 22 giugno

Concerto Coro Città di Morciano di Romagna (Terrazza Ghigi – Centro commerciale “Il Mulino del Conca”, ore 21:15)

Mercoledì 25 giugno

Hall of Music: suona l’estate (Giardino Centro Giovani, ore 18:00-21:00)

Saggi e concerti degli allievi della scuola musicale Hall of Music APS.

Venerdì 27 giugno

Storie in giardino (Biblioteca comunale, ore 17:30)

“Incontro con i libri per bambini: Nel giardino” con Lorenzo Tozzi.

Morciano ‘80 Rewind (Via Roma, dalle 19:00)

Musica e animazione con Tasso 0.5 Live, mercatino, street food, Formula1 a pedali.

Venerdì 4 luglio

Morciano ‘80 Rewind (Via Fratti, dalle 19:00)

Concerto King of Pain – Sting & The Police tribute band, mercatino, street food, Formula1 a pedali.

Giovedì 10 luglio

Cinema in cortile (Biblioteca comunale, ore 21:00)

Proiezione film “A Complete Unknown”.

Venerdì 11 luglio

Morciano ‘80 Rewind (Via Fratti, dalle 19:00)

Musica con Gilberto Gattei, mercatino, street food, Formula1 a pedali.

Giovedì 17 luglio

Cinema in cortile (Biblioteca comunale, ore 21:00)

Proiezione film “La ragazza del mare”.

Giovedì 24 luglio

Cinema in cortile (Biblioteca comunale, ore 21:00)

Proiezione film “Il Robot selvaggio”.

Giovedì 31 luglio

Cinema in cortile (Biblioteca comunale, ore 21:00)

Proiezione film “Napoli-New York”.

Giovedì 7 agosto

Notturna – La Notte bianca delle stelle (Parco Urbano del Conca, dalle 19:00)

Spettacoli per bambini con mascotte, burattini, giocolieri e bolle di sapone giganti.

Sabato 16 e Domenica 17 agosto