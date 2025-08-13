Morciano di Romagna, gran finale d’estate con la Sagra degli Spaghetti. Appuntamento per sabato 16 e domenica 17 agosto

Sarà un fine settimana all’insegna del gusto, della musica e della convivialità quello che attende Morciano di Romagna con il ritorno della Sagra degli Spaghetti, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto in Piazza Risorgimento.

L’evento, tra i più amati e attesi dell’estate morcianese, trasformerà il cuore del paese in un vero e proprio salone a cielo aperto, dove i sapori genuini della tradizione incontreranno l’energia della musica dal vivo e le atmosfere indimenticabili degli anni ’70 e ’80.

Il programma prevede per la serata di sabato il concerto della Revolution Live Band, che porterà sul palco un repertorio tutto da cantare e ballare. Domenica, invece, spazio alla console di DJ Luigi Del Bianco, per una notte di festa con i brani che hanno segnato un’epoca.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Morciano di Romagna, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per condividere due serate di festa, salutare insieme la stagione estiva e riscoprire il gusto inconfondibile della tradizione.