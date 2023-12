Moreno Maresi, Paperone di Palazzo Garampi con 575.262 Euro: Redditi 2022 degli amministratori comunali di Rimini

L’Assessore allo sport di Rimini, Moreno Maresi, emerge come il più alto reddito tra gli amministratori comunali per il 2022. Con un imponibile dichiarato di 575.262 euro, Maresi supera notevolmente i redditi degli altri membri della giunta e del consiglio comunale, incluso quello del Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Nel 2021, l’assessore aveva dichiarato 391mila euro, un incremento quasi di 200mila in un anno, dovuto in parte alla sua pausa lavorativa causata dal ricovero per Covid.

Il Sindaco Sadegholvaad ha dichiarato un reddito di 97.453 euro per il 2022, influenzato anche dalla sua partecipazione nel negozio di famiglia che vende tappeti. La vicesindaca Chiara Bellini ha dichiarato 73.058 euro, mentre l’assessore all’ambiente Anna Montini, anche docente universitaria, ha registrato un reddito di 77.841 euro.

Tra gli assessori comunali, si distinguono anche Juri Magrini con 58.945 euro, Roberta Frisoni con 58.743, Kristian Gianfreda (titolare della casa cinematografica Coffee time film) con 62.796 euro, Mattia Morolli con 59.357, Francesco Bragagni con 58.446 e Francesca Mattei con 58.446 euro.

All’interno del consiglio comunale, il più ricco rimane il consigliere Nicola Marcello, medico e ufficiale dell’Aeronautica, con un reddito di 422.067 euro. Altri consiglieri di spicco sono Gioenzo Renzi di Fd’I con 60.362 euro, Carlo Rufo Spina con oltre 41.000 euro e Manuela Guaitoli del Pd con 105.693 euro.

Nella minoranza, il consigliere più ‘povero’ è Edoardo Carminucci, studente, con 4.081 euro, mentre Marco Tonti di Rimini coraggiosa ha dichiarato un reddito di 38.130 euro.