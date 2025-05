Morto l’ex ministro Santagata, tra i fondatori dell’Ulivo

Romano Prodi: “Perdo un amico carissimo”

È morto a 74 anni a Modena Giulio Santagata, ex parlamentare, ministro e tra i fondatori dell’Ulivo, amico di Romano Prodi.

Economista, nativo di Zocca, nel 2001 venne eletto la prima volta alla Camera con La Margherita.

Nel 2006 aderì al gruppo dell’Ulivo.

Nel febbraio 2005 fondò e diresse a Bologna la Fabbrica del Programma, per L’Unione. Nel secondo esecutivo del Governo Prodi, fu ministro per l’attuazione del programma, fino al 2008.

Di recente aveva avuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.

“La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica.

Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia”, dice Romano Prodi.

Ansa